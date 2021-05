लसींच्या ग्लोबल टेंडरच्या मागे गौडबंगाल - प्रसाद लाड

मुंबई: कोविड लसींचे एक कोटी डोस विकत घेण्यासाठी महानगर पालिकेने (bmc) जागतिक निविदा (global tender) जाहीर केल्या आहेत. त्यावरुन भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी मुंबई महापालिकेवर टीका केली आहे. ग्लोबल टेंडरच्या मागे काय गौडबंगाल आहे, याचा विचार केला पाहिजे, असे प्रसाद लाड (prasad lad) यांनी म्हटले आहे. (Something suspicious behind global tender for vaccine prasad lad slam bmc)

"जगात आजही भारतात बनणाऱ्या कोव्हॅक्सिनआणि कोव्हीशिल्ड या दोन लसींना मागणी आहे. मग असं असताना, तुम्ही ग्लोबल टेंडरच्या मागे का धावता?" असा सवाल प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला आहे. "रशियाच्या स्पुटनिक लसीलाही केंद्राने परवानगी दिली आहे. ती लस भारतातच आहे. लोकांना दाखवण्यासाठी, लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी ग्लोबर टेंडरच्या नावाखाली जो बागुलबुवा उभा करताय, तो अतिशय निषेधार्ह आहे" असे प्रसाद लाड यांनी म्हटले आहे.

"देशातील जे लस उत्पादक, वितरक आहेत, त्यांना विश्वासात घेऊन काम केले, तर मुंबई, महाराष्ट्राचा प्रश्न सुटेल" असे प्रसाद लाड यांनी म्हटले आहे.