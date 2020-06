सामनातील टीकेनंतर अभिनेता सोनू सूद मातोश्रीवर, वादावर पडणार पडदा?

मुंबई : कोरोनाचं संकट भारतात धडकलं आणि कोरोनामुळे संपूर्ण देश लॉकडाऊन झाला. त्यामुळे हातावर पोट असलेल्या मुंबईत राहणाऱ्या इतर राज्यातल्या मजुरांचा रोजगार गेला. एकीकडे कोरोनापासून आपला जीव वाचवायचा आणि दुसरीकडे पोटाची खळगी कशी भरायची हा परप्रांतीय मजुरांसमोर प्रश्न निर्माण झाला. अशातच सुरु झाली त्या सर्वांची स्वतःच्या गावी जाण्याची धडपड. ही मंडळी थेट चालत निघाली आपापल्या गावी, कुणी उत्तर प्रदेश, कुणी बिहार कुणी कुठे..

त्यांची ही धडपड पाहून बॉलिवूड स्टार सोनू सूद त्यांच्या मदतीसाठी धावून आला. त्यानं या मजुरांची गावी जाण्याची सोय केली. मात्र आजच्या सामानाच्या अग्रलेखातून संजय राऊत यांनी सोनू सूदवर टीका केली. त्यांच्या या टीकेवर राजकीय वातावरणही बरंच तापलं. दरम्यान अभिनेता सोनू सुद याने रविवारी रात्री उशिरा मातोश्री निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेतली.

This evening @SonuSood met up with @CMOMaharashtra Uddhav Thackeray ji along with Minister @AslamShaikh_MLA ji and me. Better Together, Stronger Together to assist as many people through as many people. Good to have met a good soul to work for the people together. pic.twitter.com/NrSPJnoTQ6

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 7, 2020