25 नोव्हेंबरपासून UK मधून मुंबईत आलेल्या प्रवाशांसाठी विशेष नियमावली, नोट करा महत्त्वाचे हेल्पलाईन नंबर

मुंबई, ता. 24 : युनायटेड किंगडममधून 25 नोव्हेंबरपासून मुंबईत आलेल्या प्रवाशांसाठी विशेष नियमावली जाहीर केली आहे. या प्रवाशांनी त्यांच्या कौटूबिक डॉक्‍टर (फॅमेली फिजीशीयन ), महापालिकेचे आरोग्य केंद्र तसेच दवाखान्यात किंवा महापालिकेच्या हेल्पलाईनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. मनात शंका असल्यास कोविडची चाचणी करुन घ्यावी असा सल्लाही महापालिकेने दिला आहे. युनायटेड किंगडममध्ये कोविडचा नवा प्रकाराचा विषाणू आढळला आहे. त्यामुळे या भागातून येणाऱ्या विमानसेवा बंद करण्यात आलाय आल्या आहेत. तसेच, मंगळवारी या देशातून आलेल्या प्रवाशांची प्राथमिक तपासणी करुन त्यांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. मात्र, 25 नोव्हेंबरपासून भारतात आलेल्या प्रवाशांसाठीही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. वैद्यकिय सल्ला घेणे, कोविड चाचणी करुन घेणे याचबरोबर मास्क वापरणे, नियमीत वैयक्तीक स्वच्छता राखणे, सुरक्षीत अंतर राखणे या नियमावलीचे पालन करावे असे आवहन पालिकेने केले. महत्त्वाची बातमी : कोविड काळातील नुकसान भरून काढण्यासाठी मद्य अनुज्ञप्ती शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे कोविडसदृष्य ताप, कफ, श्‍वास घेण्यास त्रास अथवा अन्य आजाराची लक्षणे असल्यास पालिकेच्या वॉररुमला संपर्क करावा असेही महापालिकेने नमुद केले. महापालिका वॉर रुमचे क्रमांक ( प्रभाग - क्रमांक) ए ----22700007

बी ----23759023

सी -22197331

डी --- 23835004

ई -- 23797901

एफ दक्षिण -- 24177507

एफ उत्तर -- 24011380

जी दक्षिण -- 2421959

जी उत्तर -- 24210441

एच पुर्व -- 26635400

एच पश्‍चिम -- 26440121

के पूर्व -- 26847000

के पश्‍चिम -- 26208388

पी दक्षिण -- 2870008

पी उत्तर -- 28440001

आर दक्षिण -- 280547881

आर उत्तर -- 28947350

आर मध्य -- 28947360

एल -- 25609901

एम पुर्व - 25526301

एम पश्‍चिम -- 25284000

एन -- 21010201

एस -- 25954000

एस -- 25694000 मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

