पालघर : रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणात पालघर येथील न्यायालयांत सुरु असलेल्या खटल्यांचे कामकाज पाहण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले अॅड. सुधीर हरी गुप्ता यांची नियुक्ती अवघ्या दोन दिवसांतच राज्य शासनाने रद्द केली आहे. विधी व न्याय विभागाने २० नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील नवीन अधिसूचना जारी केली असून नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे..विधी व न्याय विभागाने १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अधिसूचना काढून अॅड. सुधीर हरी गुप्ता यांची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती केली होती. पालघर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचे कामकाज चालविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती.मात्र अवघ्या ४८ तासांतच शासनाने ही नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. २० नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत शासनाच्या निर्देशानुसार नियुक्ती रद्द करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे. विधी व न्याय विभागाचे कक्ष अधिकारी राजेश एस. मांजरेकर यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.त्यांनीच ही नियुक्तीही केली होती..विशेष म्हणजे नियुक्ती आणि नियुक्ती रद्द करण्याची अधिसूचना एकाच विभागाकडून अवघ्या दोन दिवसांच्या अंतराने काढण्यात आल्याने या निर्णयाची पालघरच्या न्यायालयीन वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र नियुक्ती रद्द करण्यामागील नेमके कारण अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.माझी विशेष सरकारी वकील ही नियुक्ती रद्द केली असली तरी मी आधीही फिर्यादीतर्फे न्यायिक लढा लढत होतो आणि पुढेही राहणार आहे, असे ऍड सुधीर गुप्ता यांनी म्हटले आहे. तर राजकीय घडामोडीमुळे ही नियुक्ती रद्द झाली असावी अशी चर्चा पालघरमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.