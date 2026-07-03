मुंबई

Speed Skating Race 2026 : नेदरलँड्समध्ये वसईतील अॅडेराल्ड रिबेलोची चमकदार कामगिरी

अॅडेराल्ड निलेश रिबेलो या चिमुकल्या स्केटरने नेदरलँड्समधील वर्व्हर्सहूफ व मेडेमब्लिक येथे आयोजित रॅडबौड इंटरनॅशनल इनलाइन स्पीड स्केटिंग रेस २०२६ स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करत उल्लेखनीय यश संपादन केले.
Aderald Rebello

Aderald Rebello

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार - वसईतील रमेदी गाव येथील मूळ रहिवासी आणि सध्या दुबई येथे वास्तव्यास असलेला अॅडेराल्ड निलेश रिबेलो या चिमुकल्या स्केटरने नेदरलँड्समधील वर्व्हर्सहूफ व मेडेमब्लिक येथे आयोजित रॅडबौड इंटरनॅशनल इनलाइन स्पीड स्केटिंग रेस २०२६ स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.

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Netherlands
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Skating