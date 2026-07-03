Speed Skating Race 2026 : नेदरलँड्समध्ये वसईतील अॅडेराल्ड रिबेलोची चमकदार कामगिरी

विरार - वसईतील रमेदी गाव येथील मूळ रहिवासी आणि सध्या दुबई येथे वास्तव्यास असलेला अॅडेराल्ड निलेश रिबेलो या चिमुकल्या स्केटरने नेदरलँड्समधील वर्व्हर्सहूफ व मेडेमब्लिक येथे आयोजित रॅडबौड इंटरनॅशनल इनलाइन स्पीड स्केटिंग रेस २०२६ स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे..अंडर-८ मुलांच्या गटात स्पर्धा करताना अॅडरल्डने नेदरलँड्स, जर्मनी, डेन्मार्क, बेल्जियम, तुर्की, न्यूझीलंड तसेच इतर अनेक युरोपीय देशांतील स्पर्धकांना कडवी झुंज देत स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक पटकावला.ही स्पर्धा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती. त्यापैकी २७ जून रोजी वर्व्हर्सहूफ रिंक, नेदरलँड्स व २८ जून रोजी मेडेमब्लिक रोड सर्किट, नेदरलँड्स येथे पार पडली..अॅडेराल्डने आता पर्यंत २०० मीटर रिंक डॉपिन स्प्रिंट मध्ये द्वितीय क्रमांक, ४०० मीटर रिंक रेस मध्ये तृतीय क्रमांक, ८०० मीटर रिंक रेस मध्ये द्वितीय क्रमांक, ३०० मीटर अॅजिलिटी रोड प्रथम क्रमांक तसेच ८१० मीटर रोड रेस मध्ये तृतीय क्रमांक मिळवला आहे..अॅडेराल्डला डीएम स्पोर्ट्स, वसई (महाराष्ट्र) तसेच जीएसी स्पोर्ट, दुबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण मिळत आहे. प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनासह मेहनत आणि चिकाटी यामुळे त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे नाव उज्ज्वल केले आहे.अॅडेराल्डचे हे यश त्याचे कुटुंब, प्रशिक्षक तसेच संपूर्ण भारतीय स्केटिंग विश्वासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे भारतातील उदयोन्मुख स्केटर्सना नक्कीच प्रेरणा मिळणार असल्याचे तिच्या कुटुंबीयानी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.