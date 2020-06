ST कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा केली 'ही' मागणी, कारण सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे भीतीचं वातावरण...

मुंबई : एसटी महामंडळातील अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कामगारांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यामूळे एसटीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कोरोना तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने केली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबई, पालघर, ठाणे येथून एसटीची सेवा सुरू आहे. आपल्या जिवाची पर्वा न करता एसटीचे अधिकारी, कर्मचारी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा देत आहेत. तर राज्यात आंतरराज्य एसटी सेवा सुरू झाली आहे. यादरम्यान एसटीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये कोरोनाची भिती निर्माण झाली आहे. मोठी बातमी - अश्लील कॉल सर्विसच्या माध्यमातून सुरु होता 'हा' काळा धंदा, 'ही' आहे मोडसऑपरेंडी... एसटीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी केली जात नाही. स्थानिक प्रशासनाकडून त्याची दखल सुद्धा घेतली जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे दिसून येत आहे. एसटीच्या कुर्ला नेहरू आगारात सुमारे सुमारे 12 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाला असल्याचा दावा एसटी कामगार संघंटनेने केला आहे. तर, काही कर्मचाऱ्यांना सर्दी, ताप, खोकला, अंगदुखी सारखा त्रास सुरू झालेला आहे. यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. याचा थेट परिणाम कामगिरीवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर ही होणार आहे. कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी न केल्यास कोरोनाची बाधा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कोरोना तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली. ST workers in mumbai demands for covid testing as many ST workers are detected positive

