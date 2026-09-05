Mhada: गिरणी कामगारांना दिलासा! 'म्हाडा'च्या घरांचे सेवाशुल्क माफ, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : पनवेल तालुक्यातील मौजे कोन येथे घरे मिळालेल्या गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. येथील संबंधित गिरणी कामगारांच्या घरकुलांवरील १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीतील एकूण ११ कोटी ९५ लाख ६२ हजार ३६० इतके सेवाशुल्क माफ करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आर्थिक चणचण असलेल्या कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना दिलासा मिळणार आहे..मौजे कोन येथील रेंटल हाउसिंग योजनेअंतर्गत एमएमआरडीएकडून प्राप्त झालेल्या २,४१७ सदनिका गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडामार्फत संगणकीय सोडत काढण्यात आली होती; मात्र विविध कारणांमुळे सदनिकांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यास विलंब झाला आहे. .Mumbai Dahi Handi: मुंबईत थरांचा थरार! दहीहंडी उत्सवात 32 गोविंदा जखमी, संपूर्ण आकडेवारी समोर.त्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या एका वर्षाचे सेवाशुल्क तीन कोटी दोन लाख ७८ हजार ८८ शासनाने माफ केले होते. त्यानंतर आता मार्च २०२६ अखेर ताबापत्र मिळालेल्या गिरणी कामगारांचे सेवाशुल्कही माफ करण्यात आले आहे..कोणत्या कालावधीचे किती शुल्क?१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५३ कोटी २ लाख ७८ हजार ०८८१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ : ४ कोटी २५ लाख १२ हजार ३७६१ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ : ४ कोटी ६७ लाख ७१ हजार ८९६.आर्थिक झळ११ कोटी ९५ लाख ६२ हजार ३६० इतकी सेवाशुल्काची रक्कम माफ केल्याने 'म्हाडा'ला आर्थिक झळ बसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.