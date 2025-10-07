मुंबई : राज्यातील विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांत वर्षभरापासून रखडलेल्या प्राध्यापक (अध्यापक) भरतीला राज्य सरकारने साेमवारी (ता. ६) मान्यता दिली. यासाठी राज्यपाल तथा कुलपती कार्यालयाने घालून दिलेल्या भरतीच्या गुणांकनासाठीचा फार्म्युला स्वीकारण्यात आला असून, त्यात शैक्षणिक अध्यापन, संशोधन गुणवत्तेसाठी (एटीआर) ७५ टक्के गुण, तर मुलाखत आणि इतर कामगिरीसाठी २५ गुण असे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे..‘सकाळ’ने १९ जून २०२५ राेजी ‘प्राध्यापक भरतीसाठीच्या फार्म्युल्यात बदल?’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तावर शिक्कामाेर्तब करताना ७५-२५ या गुणांकन सूत्रानुसार राज्य सरकारने प्राध्यापक भरतीचा आदेश जारी केला आहे..Mumbai Weather Update: ढगाळ वातावरण अन् पावसाच्या सरी! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना हवामान विभागाचा अलर्ट जारी.प्राध्यापक भरतीत सुरू असलेल्या गैरप्रकारामुळे मागील वर्षी नाेव्हेंबरमध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी भरती प्रक्रिया थांबवली हाेती. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये राज्यपाल कार्यालयाने भरती प्रक्रियेतील गुणांकनात बदल करून ८०-२० असे सूत्र निश्चित करून भरती करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी ही भरती सुरू केली नव्हती. आता जूनमध्ये राज्यपाल कार्यालयाने निश्चित केलेले प्राध्यापक भरतीचे सूत्र उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्वीकारून भरतीचे आदेश जारी केले आहेत..या भरतीसाठी किमान अर्हता आणि उच्च शिक्षणातील दर्जा कायम ठेवण्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. गुणवत्ता यादी ही शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधन गुण (७५ टक्के) आणि मुलाखत गुण (२५ टक्के) यांच्या १०० गुणांच्या आधारे तयार केली जाणार आहे. यात सर्व पदांच्या मुलाखती संपल्यानंतर किमान एका आठवड्यात अंतिम निकाल जाहीर केला जाणार आहे. सर्व समिती सदस्यांनी दिलेल्या गुणांच्या सरासरीनुसार अंतिम मुलाखतीचे गुण ठरवण्यात येणार आहेत. मुलाखत प्रक्रिया गुप्त राखण्यासाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सील करण्यात येणार आहेत..रेल्वे स्थानकावर औषधांची दुकाने का नसतात?.असे ठरले गुणांचे सूत्रशैक्षणिक, अध्यापन व संशोधन गुणवत्तेसाठी ७५ टक्केमुलाखतीतील कामगिरीसाठी २५ टक्के‘एटीआर’मध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळालेले अपात्र ठरणारराखीव गटातील उमेदवारांच्या पाच टक्के सवलतीबाबत अस्पष्टता.कमाल गुणसहाय्यक प्राध्यापकपदवी - ११पदव्युत्तर - १८एम.फिल, पी.एचडी - २०जेआरएफ, नेट, सेट - ६अध्यापन अनुभव - ५संशोधन व पुस्तके, प्रकाशने - १५सहयोगी प्राध्यापकशैक्षणिक गुणवत्ता - ४५अध्यापन - ५संशोधन, मूल्यांकन - २५प्राध्यापक पदशैक्षणिक गुणवत्ता - ४०अध्यापन - ५संशोधन मूल्यांकन - ३०.मुलाखतीसाठीचे गुण असे असतीलविषयातील ज्ञान व घडामोडी - १५भाषाकौशल्ये, आयसीटीचा वापर - ५तर्कशुद्ध विचार, भविष्यातील योजना - ३एनईपीविषयी ज्ञान - २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.