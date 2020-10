लोकल सर्वांसाठी सुरु करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाची पावलं, रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

मुंबई : आज रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी मुंबईतील महिलांना एक आनंदाची बातमी दिली. खरंतर नवरात्री आणि घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर राज्य सरकारकडून महिलांना लोकलमधून प्रवासास मुभा देण्यात आलेली. मात्र रेल्वेकडून त्याला तातडीने मान्यता दिली गेली नव्हती. यावरून राजकीय वादंग देखील निर्माण झाला. मात्र, आता २१ तारखेपासून सर्व महिलांना विना QR कोड रेल्वे प्रवासाची प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. हा निर्णय आल्यानंतर लगेचच राज्य सरकारकडून पुढील पावलं उचलण्यास सुरवात झालेली आहे. मुंबईची लाईफलाईन असणाऱ्या मुंबई लोकलमधून सर्वांना प्रवासास परवानगी देता येईल का ? याबाबत सरकार विचाराधीन आहे. खासगी क्षेत्रात वरावास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुंबईच्या रेल्वेतून प्रवासास परवानगी देता येईल का, यासाठी राज्य सरकारने रेल्वेला एक महत्त्वाचं पत्र पाठवलं आहे. त्यानुसार उद्या राज्य सरकार आणि रेल्वेमध्ये एक बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीमध्ये प्रायव्हेट सेक्टरमधील कर्मचाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाची मुभा कशी देता येईल याबद्दल विचार करण्यात येणार आहे. मोठा दिलासा ! उद्यापासून सर्व महिलांना लोकल प्रवासाची मुभा, रेल्वेची परवानगी मिळाली बैठकीला कुणा-कुणाची उपस्थिती ? उद्या मंत्रालयात लोकलबद्दल महत्त्वाची चर्चा होणार आहे. या बैठकीत सरकारमधील काही मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव आणि रेल्वेचे वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी उपस्थित असणार आहेत. महिलांना रेल्वे प्रवासाची मुभा दिल्यानंतर रेल्वेकडून तात्काळ अनुमती मिळाली नव्हती, त्यामुळे गोंधळ उडाला होता. आता पुढील पावलं उचलताना कोणत्याही प्रचाराचा गोंधळ उडू नये म्हणून आधीच सरकारकडून खबरदारी म्हणून ही बैठक घेतली जात आहे. state government working on starting mumbai local for the people of private sector

