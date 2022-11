Uttan Beach : दोन भावांना सापडला चक्क 100 किलो वजनाचा ‘पाकट’मासा!

By

खोल समुद्रातील मच्छीमारी बंद असल्याने अर्थिक विवंचनेत असलेल्या दोन कोळी भावांना निसर्गाने दिलासा दिला आहे. भाईंदर इथे असलेल्या उत्तन येथील भाटेबंदर समुद्र किनाऱ्यावर तब्बल शंभर किलो वजनाचा पाकट मासा सापडला आहे. (Stingray Fish weighing 100 kg has been found on uttan beach mumbai )

भाटेबंदर किना-यावर नाखवा सुनील हे त्यांच्या भावासोबत मासेमारी करतात. त्यांची एकवीरा ही लहान बोट आहे. याबद्दल सुनील यांनी सांगितले की, आम्ही या छोट्या बोटीने समुद्र किनारी चिखलात रोज मासेमारी करतो. आम्हाला केवळ शिवंडाच मिळतात.पण, आज मासेमारीला बाहेर पडल्यावर एवढा मोठा मासा सापडेल असे वाटले नव्हते.

या माशाचे आरोग्यासाठी अनेक फायदे असल्याने त्याला अधिक मागणी आहे. पण, हा मासा नशिबवान व्यक्तीलाच सापडतो. आम्हाला सापडलेल्या माशाचे वजन तब्बल 100 किलो इतके आहे. मुंबईच्या बाजारात व्यापाऱ्यांना तो विकला तर त्याची आम्हाला 15 हजार रुपये एवढी किंमत मिळू शकते, असेही सुनिल म्हणाले.

पाकट माशाला एवढी किंमत का ?

पाकट माशाच्या यकृतापासून आणि शरीरापासून तेल मिळवितात. यातील यकृत तेलात अ आणि ड ही जीवनसत्त्वे असतात. शरीर तेलाचा उपयोग वंगण, खाद्यतेल आणि साबण तयार करण्यासाठी केला जातो. त्यांच्या त्वचेपासून कमाविलेले कातडे विविध प्रकारे वापरतात.