विद्यार्थ्यांनी घेतला श्रमदानातून भातलावणीचा आनंद

विरार ः विवा कॉलेज, विरार येथील अर्थशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी "सोशल ऍक्‍टिविटी प्रोग्राम' अंतर्गत अर्नाळा येथील प्रगतिशील शेतकरी व अर्नाळा सेंद्रिय उत्पादक गटाचे अध्यक्ष किरण जनार्दन पाटील यांच्या सहकार्याने श्रमदानातून भातलावणी करून अनोखा प्रयोग केला. सेंद्रिय गटाचे अर्नाळा फरसुपाडा येथील शेतकरी महादेव राजाराम निजाई यांच्या शेतावर जाऊन भाताची रोपे काढण्यापासून शेतात चिखल करणे ते भात लावणी (आवणी) करेपर्यंतची सर्व कामे विद्यार्थ्यांनी आवडीने केली. शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने या विद्यार्थ्यांनी खारीचा वाटा उचलला. या वेळी विवा कॉलेजच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या प्रमुख मानसी गावंड, प्रा. हर्षवर्धिनी बोरवणकर यांनीही स्वतः विद्यार्थ्यांसोबत सहभाग घेऊन हे श्रमदान यशस्वीपणे पार पाडले. आपल्याला अन्नधान्य पुरवणाऱ्या अन्नदात्याला प्रत्यक्ष मदत करण्याच्या उद्देशाने हा श्रमदानाचा कार्यक्रम झाला. या वेळी 35 विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतल्याचे गावंड यांनी सांगितले; तर शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, शहरीकरणामुळे शेतीकडचा ओढा कमी झाला आहे. अन्नदाता किती महत्त्वाचा आहे आणि शेती कशी केली जाते, हे विद्यार्थ्यांना समजले पाहिजे, हा या उपक्रमाचा हेतू असल्याचे प्रा. बोरवणकर यांनी सांगितले. दरवर्षी खेड्यात जाऊन शेतकऱ्यांना शेतात मदत करण्याचे आवाहन किरण पाटील यांनी या वेळी केले. सेंद्रीय गटाचे सदस्य हेमचंद्र कवळी यांनी विद्यार्थ्यांना भातलावणी विषयी माहिती दिली.

