शानदार विजय! 45 दिवसांच्या लढाईनंतर 80 वर्षीय आजोबा कोरोनामुक्त; नायर रुग्णालयात यशस्वी उपचार

मुंबई : 80 वर्षीय छोटेलाल ठाकुर तब्बल 45 दिवसांनी कोरोनाचे उपचार घेऊन घरी परतले आहेत. नायर रुग्णालयातील डॉक्टरांनी केलेल्या उपचारांमुळे त्यांनी कोरोनावर यशस्वी मात केली. नुकताच त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. डॉक्टरांच्या राहण्याची व्यवस्था केलेल्या हॉटेल्सचे बिल भरायचे कोणी? वाचा सविस्तर... ठाकुर यांना जुन महिन्यात श्वसनास त्रास होत असल्याने रुग्णालयात दाखल केले होते. चाचणीमध्ये त्यांना कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले. यासोबतच त्यांना न्यूमोनिया आणि एआरडीएस हा आजारही होता. त्यामुळे डाॅक्टरांनी आधी मशीनद्वारे त्यांच्या शरीरातील आॅक्सिजन पातळी नियंत्रणात आली व नंतर कोरोनासह इतर आजारांवर उपचार केले. त्याला ठाकूर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला व अखेऱ यशस्वीपणे त्यांनी कोरोनावर मात केली. आयसीयू विभागाच्या प्राध्यापक आणि प्रमुख डॉ. रोझमेरी डिसोजा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे उपचार करण्यात आले आहेत.

कोरोनामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे 81 ते 90 या वयोगटातील मृत्यू होण्याचे प्रमाण 20 टक्के आहे. तर, 91 ते 100 या वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांचे मृत्यूचे प्रमाण 18 टक्के आहे. 80 वर्षांच्या छोटेलाला ठाकुर यांना नुकताच डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. फुप्फुसातील ऑक्सिजनची पातळी न्यूमोनियामुळे कमी झाली होती. मात्र, टोसीलीझुमॅब या औषधांनी केलेल्या उपचारांना त्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला व ते आता आजारातून बरे झाले आहेत.

- डॉ. राकेश भदाडे,

सहाय्य्क प्राध्यापक, आयसीयू विभाग ---------------------------------------------------- Edited by Tushar Sonawane

Web Title: Successful treatment at 80-year-old grandfather Coronamukta Nair Hospital after 45 days of fighting;