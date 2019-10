रुग्णालयाच्या इमारतीवरून रुग्णाची आत्महत्या 

पनवेल : कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असलेल्या रुग्णाने रुग्णालयाच्या इमारतीवरून उडी टाकून आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी घडली. ज्ञानेश्वर सुदाम कांबळे (35) असे या व्यक्तीचे नाव असून त्याने आजारपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. कामोठे पोलिसांनी या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे. या घटनेतील मृत ज्ञानेश्वर कांबळे हे सीबीडीतील रमाबाई आंबेडकर नगरमध्ये वास्तव्यास होते. ज्ञानेश्वर हे क्षयरोगावर गेल्या काही वर्षांपासून उपचार घेत होते. त्यांचा आजार बळावल्याने ते गेल्या काही दिवसांपासून त्रस्त होते. दरम्यान, एमजीएम रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असलेल्या ज्ञानेश्वर यांना रुग्णालयाने सोमवारी सायंकाळी घरी जाण्यासाठी सुट्टी दिली होती. त्यामुळे त्यांची पत्नी त्यांना घेऊन जाण्यासाठी रुग्णालयात आली होती. या वेळी ज्ञानेश्वर यांनी शौचालयात जाण्याच्या बहाणा करून रुग्णालयातील सहाव्या मजल्यावरील शौचालयात जाऊन खिडकीच्या काचा काढून तेथून खाली उडी टाकून आत्महत्या केली. दरम्यान, बराच वेळ होऊनही ज्ञानेश्वर शौचालयातून बाहेर न आल्याने त्यांच्या पत्नीने शौचालयात जाऊन पाहणी केली असता, ते त्या ठिकाणी दिसून आले नाही. त्यानंतर पत्नीने खाली पाहिले असता, ज्ञानेश्वर रुग्णालयाच्या डक्‍टमध्ये पडल्याचे आढळून आले. या वेळी त्याला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्‍टरांनी त्याला मृत घोषित केले.



