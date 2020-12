इक्बालसिंह चहल यांना समन्स; कंगना रानौत यांच्या कार्यालयावर कारवाई केल्याचे प्रकरण

मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना मानवाधिकार आयोगाकडून समन्स बजावण्यात आले आहे. अभिनेत्री कंगना रानौतच्या मुंबईतील ऑफिसवर बीएमसीने केलेल्या तोडफोडप्रकरणी हा समन्स बजावण्यात आला आहे. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा इक्बालसिंह चहल यांना 20 जानेवारी रोजी मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेने कंगना रानौतच्या कार्यालयावर केलेल्या तडकाफडकी कारवाईच्या विरोधात मानवाधिकार आयोगाने आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना समन्स पाठवण्यात आले आहे. याआधीसुद्धा मुंबई उच्च न्यायलायाने कंगनाच्या कार्यालयाच्या तोडफोडप्रकरणी ताशेरे ओढले आहेत. आता आयोगाच्या समन्सला आयुक्त काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. Summons to Iqbal Singh Chahal Case of action taken against Kangana Ranauts office from human rights commission ---------------------------------------------------------------

