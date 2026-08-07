मुंबई

Vanrang 2026: दुर्गम भागातील आदिवासी कलांना मुंबईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी मानाचं व्यासपीठ! 'वनरंग 2026'ला सुरुवात

Vanrang 2026 Opens in Mumbai: दक्षिण मुंबईत आदिवासी संस्कृतीचा नाद घुमला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते 'वनरंग २०२६'चे भव्य उद्घाटन झाले आहे.
Vanrang 2026

Vanrang 2026

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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महाराष्ट्राच्या आर्थिक राजधानीतील सर्वात प्रतिष्ठित व्यावसायिक आणि प्रशासकीय केंद्र असलेल्या नरिमन पॉइंट येथील वाय. बी. चव्हाण सेंटरमध्ये शुक्रवारी तीन दिवसीय राज्यस्तरीय सांस्कृतिक व पारंपरिक उत्सव 'वनरंग २०२६'चा अत्यंत भव्य आणि उत्साही वातावरणात शुभारंभ झाला. या भव्य उपक्रमाचे औपचारिक उद्घाटन राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. या उद्घाटन सोहळ्यास राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) व विशेष साहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची विशेष उपस्थिती लाभली.

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Sunetra Pawar
Sunetra Pawar news
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