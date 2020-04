धारावीत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा; दोन दिवसांपासून रहिवाशांचे हाल

मुंबई : धारावीत कोरोनाचे रुग्ण सापडलेल्या बलिगा नगर, मुकुंद नगर, वैभव नगर इमारती सील केल्याने त्या भागातील नागरिकांचे गेल्या दोन दिवसांपासून हाल झाले. येथील रहिवाशांना आजपासून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा प्रशासनाकडून केला जात आहे. कोरोनाचे रुग्ण सापडल्याने धारावीत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आतापर्यंत चार कोरोना संसर्गाचे रुग्ण येथे सापडले आहेत. रुग्ण सापडलेला परिसर कोरोनाबाधित म्हणून घोषित केला आहे. बलिगा नगर येथे दोन रुग्ण, यातील एकाचा मृत्यू झाला आहे. वैभव नगरात एक आणि मुकुंद नगरात एक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडला आहे. परिसरात कोरोनाचा संसर्ग पसरू नये यासाठी पालिकेने विशेष खबरदारी घेतली आहे. इमारती सील केल्याने रहिवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी भाजीपाला, धान्य आदी जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या तिन्हीही ठिकाणी जंतूनाशक फवारणी करून परिसर निर्जुंतूक करण्यात येत आहे. क्रीडा संकुलात विलगीकरण केंद्रे

रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या धारावीतील व्यक्तींना येथील राजीव गांधी क्रीडा संकुलात हलवण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या आरोग्य खात्याने दिली. या क्रीडा केंद्रात विलगीकरण कक्ष स्थापन केले आहेत. रहिवाशांची आरोग्य तपासणी

धारावीत ज्या परिसरात कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत, अशा ठिकाणी आरोग्य शिबिरे भरविली जात आहेत. धारावी, गोवंडी आदी ठिकाणी आरोग्य शिबिर घेऊन जनजागृती करण्यात आली. कोरोनाला रोखण्यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझर आदींबाबत माहिती या माध्यमातून दिली जात आहे.

