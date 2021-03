परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच नकार

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आज परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Supreme Court refuses to entertain the plea of former Mumbai Police chief Param Bir Singh seeking CBI investigation in the alleged corrupt malpractices of Anil Deshmukh, Home Minister of Government of Maharashtra and asks him to approach the High Court.

