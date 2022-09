Narayan Rane : जुहूतील राणेंच्या बंगल्यावर पडणार हातोडा; सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेेटाळली

करचोरी प्रकरणी अनिल अंबानींना हायकोर्टाचा दिलासा; 'इन्कम टॅक्स'ला दिले महत्वाचे निर्देश

मुंबई : रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना ४२० कोटी रुपयांच्या करचोरी प्रकरणी मुंबई हायकोर्टानं दिलासा दिला आहे. तसेच १७ नोव्हेंबरपर्यंत अंबानींवर कारवाई करु नये, असे निर्देशही हायकोर्टानं आयकरविभागाला दिले आहेत. (Bombay HC gives relief to Anil Ambani in an alleged tax evasion matte