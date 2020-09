रिया-शौविक आणि सॅम्युअल मिरांडाच्या घरी NCB ची छापेमारी

सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या तपासप्रकरणात अंमलीपदार्थ विरोधी पथकाकडून (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) शुक्रवारी सकाळी रिया चक्रवर्तीच्या घरी छापेमारी केली. अंमलीपदार्थ कनेक्शनमध्ये शौविक चक्रवर्ती याचे नाव आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. सकाळी साडेसहा वाजता एनसीबी टीम रियाच्या घरी दाखल झाली. एनसीबीसोबत मुंबई पुलिस आणि सीबीआय टीम देखील उपस्थितीत असल्याचे समजते.

Maharashtra: A team of Narcotics Control Bureau (NCB), as well as Mumbai Police, reaches the residence of Samuel Miranda in Mumbai.

A house search is being conducted by Narcotics Control Bureau (NCB) at his residence as provided under NDPS Act. pic.twitter.com/dI2tzYyft7

— ANI (@ANI) September 4, 2020