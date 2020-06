Live Update : सुशांतसिहवर विलेपार्ले स्मशानभूमीत होणार अंत्यसंस्कार

मुंबई ः अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतचे कुटुंबीय आता थोड्याच वेळेत साधारण २ ते २.३० पर्यंत मुंबईत पोहोचणार आहे. त्याची एक बहीण मुंबईतच राहते. तिला खूप मोठा धक्का बसला आहे. सुशांतचे वडील के. के. सिंह यांनी ही घटना जेव्हा समजली तेव्हा ते चक्कर येऊन पडले. पटना येथून ही मंडळी विमानाने येत आहेत. दुपारपर्यंत ते मुंबईत येतील. त्यानंतर आज संध्याकाळी विलेपार्ले येथील पवनहंस स्मशानभूमीत त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. Live update 1:30 pm : सुशांत सिंह राजपूतचे वडील केके सिंह, चुलतभाऊ नीरजकुमार बबलू आणि दोन स्त्रिया पटनाहून मुंबई आंतरराष्ट्रीय टी 2 टर्मिनलवर पोहोचले.

Web Title: Sushant Singh will be cremated at Vile Parle Cemetery