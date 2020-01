चारित्र्याच्या संशयातून पत्नी व मुलीचा खून करणारा अटकेत

नवीन पनवेल : पनवेल परिसरात 2016 साली दुहेरी हत्याकांड घडले होते. आरोपीने पत्नीसह सहा वर्षांच्या मुलीचा खून केला होता. त्यानंतर दोघींचे मृतदेह पनवेल व न्हावा-शेवा परिसरात रस्त्यालगत फेकून ही घटना अपघात असल्याचे भासवले होते. तब्बल साडेतीन वर्षे या घटनेतील आरोपी फरारी होता. पोलिसांच्या अथक प्रयत्नांनंतर बुधवारी (ता.29) आरोपीला पणजी येथून पकडण्यात यश आले असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त अशोक दुधे यांनी दिली.

13 जून 2016 ला एका अनोळखी महिलेचा, तसेच सहा वर्षीय मुलीचा मृतदेह जेएनपीटी व गव्हाण फाटा येथे सापडला होता. त्याबाबत अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. जेजुरी पोलिस ठाणे, पुणे या ठिकाणी या दोन व्यक्ती हरवल्या असल्याची नोंद करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने दुहेरी खुनाचा तपास पनवेल पोलिसांनी सुरू केला. गुन्ह्यातील फरारी आरोपी श्रीमंत अण्णा नागरगोजे (38 रा. माण, जिल्हा, सातारा) याने चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नी सुषमा नागरगोजे व सहा वर्षे वयाच्या मुलीचा खून करून फरारी झाला होता. ही बातमी वाचा ः मुंबईच्या महापौर का झाल्या नाराज? पनवेल शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अजयकुमार लांडगे यांच्याकडे तपासाची सूत्रे सोपवण्यात आली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश दळवी, पोलिस उपनिरीक्षक सुनील तारमळे, बाबाजी थोरात, विजय आहिरे, अजय वाघ, पंकज पवार, अनिल मानकर यांच्या विशेष पथकाने श्रीमंत नागरगोजे यास पणजी, गोवा येथून ताब्यात घेतले. तब्बल साडेतीन वर्षांनंतर त्याला अटक करण्यात आली. तो गोवा या ठिकाणी श्रीपाल यादव असे नाव बदलून वेटरचे काम करत होता. आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत.





