कोरोनाची चेन तोडण्यासाठी 'इथे' स्वतःच नागरिकांनी केला आपला परिसर सील

मुंबई, चेंबूर : कोरोनाचा संसर्ग पसरू नये म्हणून सरकार, पालिका ज्या विभागात कोरोनाचे रुग्ण सापडत आहेत असे परिसर पालिका सील करीत असताना चेंबूर येथील लालडोंगर परिसरातील नागरिकांनी स्वतःहूनच आपला परिसर सील करण्याचा निर्धार केला आहे. लाल डोंगर परिसरात एकही कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण अथवा संशयित रुग्ण आढळलेला नाही. तरीदेखील खबरदारीचा उपाय व लोकांना शिस्त लागावी या उद्देशाने नागरिकांनीच पुढाकार घेत लाल डोंगर परिसर सील केला आहे. लाल डोंगर परिसरातील प्रवेशद्वार बॅरिकेट लावून बंद करण्यात आले आहेत. तसेच परिसरातील सर्व दुकाने व भाजी मंडई देखील बंद ठेवण्यात आली आहे. याला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे मोठी बातमी - कोरोना झाल्यापासून ७ ते १० दिवसात शरीरात तयार होतात अँटीबॉडीज्; मात्र परत कोरोना होण्याचा धोका किती? संत निरंकारी मिशनच्या वतीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला 50 लाखांची मदत आध्यात्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या, 'संत निरंकारी मिशन'च्या वतीने 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'ला 50 लाख रुपयांची मदत करण्यात आली. खासदार राहुल शेवाळे यांच्या पुढाकाराने करण्यात आलेल्या या मदतीचा, कोरोना संकटाशी सामना करण्यासाठी राज्य सरकारला उपयोग होईल, अशी आशा मिशनच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. खासदार राहुल शेवाळे, मिशनचे झोनल इंचार्ज भुपींदर सिंग, सदस्य मोहन गुंडू, विवेक सिंग आणि निखिल जाधव यांच्या उपस्थितीत 50 लाखांचा धनादेश 'मुख्यमंत्री कार्यालयात सुपूर्द करण्यात आला to take almost precaution from pandemic corona virus citizens sealed their locality volunterly

