लहान मुलांना सांभाळा... मुलं होताहेत कोरोनाची शिकार! धक्कादायक माहिती आली समोर

मुंबई : 1 ते 10 वयोगटातील मुलांमध्ये कोरोनाचे प्रमाण वाढत असून गेल्या महिन्याभरात राज्यातील लहान मुलांचे बाधित होण्याचे प्रमाण तिपटीने वाढले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 25 मे रोजी राज्यातील कोरोना बधितांचा आकडा हा 47,021 इतका होता. त्यात 10 वर्षे वयोगटाच्या आतील 1686 मुलं कोरोना पॉझिटिव्ह आढळली होती. एकूण संख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 3.59 टक्के इतके होते. एक महिन्यानंतर रुग्णसंख्येत प्रचंड वाढ झाली असून आज सरकारकडून 25 जून रोजी प्राप्त आकडेवारीनुसार कोरोना बाधितांची संख्या 1,38,765 इतकी झाली आहे. त्यात 10 वर्षे वयोगटाच्या आतील 4951 मुलं कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. एकूण रुग्णसंख्येच्या हे प्रमाण 3.57 टक्के इतके आहे. गेल्या महिन्याभरात लहान मुलांना बाधा होण्याच्या प्रमाण हे तिपटीने वाढले आहे. मुंबईच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा राज्याचा रुग्ण बरे होण्याचा दर सुमारे 52 टक्के एवढा असून राज्यात सध्या उपचार सुरू असलेल्या एकूण (ॲक्टीव्ह) रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या जास्त आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्याचा कोरोनाचे रुग्ण बरे होण्याचा दर सातत्याने 50 टक्क्यांवर कायम आहे. शिवाय राज्यातील प्रयोगशाळांची संख्या देखील वाढवण्यात आली असून ती आता 103 च्या वर गेली आहे. त्यात 60 सरकारी तरी 43 खासगी प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. यामाध्यमातून राज्यातील प्रति दशलक्ष प्रयोगशाळा नमुन्यांचे प्रमाण 5847 एव्हढे आहे.तर सध्या राज्यातील मृत्युदर हा 4.69 टक्के इतका आहे. *वयोगटानुसार कोरोना बाधित रुग्ण खालीलप्रमाणे वयोगट एकूण रुग्ण टक्केवारी *00 ते 10 4951 3.57 *11 ते 20 9109 6.56 *21 ते 30 26139 18.84 *31 ते 40 27461 19.79 *41 ते 50 25046 18.05 *51 ते 60 23949 17.26 *61 ते 70 14500 10.45 *71 ते 80 5861 4.22 *81 ते 90 1586 1.14 *91 ते 100 162 0.2 *101 ते 110 01 0.00 --------------------------------------------------- एकूण 1,38,765 100.00

