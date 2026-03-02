मुंबई

Tarapur Gas Leak: तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील बगेरिया केमिकलमध्ये ऑलियम वायू गळती; परिसरात खळबळ

Bagaria Chemical: तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील डी-१७ वरील बगेरिया केमिकल या कारखान्यात आज दुपारी ऑलियम या विषारी वायूची गळती झाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
तारापूर : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील डी-१७ वरील बगेरिया केमिकल या कारखान्यात आज दुपारी ऑलियम या विषारी वायूची गळती झाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.

