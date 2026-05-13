मुंबई

Chemical Leak : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील पाइपलाईनला पुन्हा गळती; नवापूरकरांचा आरोग्यधोक्यावर संताप

नवापूरजवळ रासायनिक सांडपाणी पिण्याच्या जलवाहिनीजवळ साचल्याने ग्रामस्थांमध्ये आरोग्यधोक्याची भीती; पाण्याची तातडीने तपासणी व कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी
MIDC Administration Starts Emergency Repair Work

MIDC Administration Starts Emergency Repair Work

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संतोष घरत

बोईसर : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक युक्त सांडपाणी समुद्रात सोडण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या वाहिनीला गळती लागल्याने नवापूर गावालगतच्या परिसरात रासायनिक पाणी साचल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. पिण्याच्या जलवाहिनीलगतच हे रासायनिक पाणी साचल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून संभाव्य आरोग्य धोक्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Chemical Fertilizer
Chemical Engineering
Chemical treatment
Chemical stocks
chemicals
Water Mix chemical
Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology
chemical company
chemical free chyawanprash
RCF chemical plant emissions
avoiding gas leaks at home