Chemical Leak : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील पाइपलाईनला पुन्हा गळती; नवापूरकरांचा आरोग्यधोक्यावर संताप

संतोष घरतबोईसर : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक युक्त सांडपाणी समुद्रात सोडण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या वाहिनीला गळती लागल्याने नवापूर गावालगतच्या परिसरात रासायनिक पाणी साचल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. पिण्याच्या जलवाहिनीलगतच हे रासायनिक पाणी साचल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून संभाव्य आरोग्य धोक्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे..घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक युक्त पाणी साचल्याने परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली होती. त्यामुळे भूजल आणि पर्यावरण प्रदूषणाचा धोका निर्माण झाल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. विशेष म्हणजे, नवापूर गावाला पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी या परिसरातून जात असल्याने ग्रामस्थांनी विषबाधेची भीती व्यक्त करत प्रशासनाकडे तातडीने पाण्याची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे..घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी प्रशासन आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. गळती झालेल्या वाहिनीची दुरुस्ती युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली असून परिसरात साचलेले रासायनिक पाणी टँकरच्या सहाय्याने हटविण्याचे कामही हाती घेण्यात आले आहे..याबाबत असिस्टंट इंजिनीयर शोएब सय्यद यांनी, "रासायनिक सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या लाईनला गळती झाली होती. मात्र, पिण्याच्या जलवाहिनीत कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक पाणी मिसळलेले नाही. गळती झालेल्या लाईनची दुरुस्ती तातडीने सुरू करण्यात आली आहे," अशी माहिती दिली..दरम्यान, "पाईपलाईनला वारंवार गळती होत असल्याने ग्रामस्थांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. प्रशासनाने यावर कायमस्वरूपी आणि ठोस उपाययोजना करावी," अशी मागणी नवापूर येथील ग्रामस्थ अधिराज किनी यांनी केली आहे.