मुंबई

Tarapur Leopard Scare: तारापूर-चिंचणी परिसरात बिबट्याला गुरांचा चोप; नागरिकांमध्ये भीती, वनविभागाकडे जेरबंदाची मागणी

तारापूर-चिंचणी परिसरात बिबट्याच्या सततच्या वावराने नागरिकांमध्ये भीती; गुरांनी केलेल्या प्रतिकाराचा व्हिडिओ व्हायरल
Wildlife Conflict: Leopard Sighting in Tarapur-Chinchani

Wildlife Conflict: Leopard Sighting in Tarapur-Chinchani

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विनायक पवार

तारापूर : तारापूर-चिंचणी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा सातत्याने वावर असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गुरुवारी तारापूर येथील माळी स्टॉप परिसरात बिबट्याचे दर्शन झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली.

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