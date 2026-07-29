Tarapur MIDC: तारापूर एमआयडीसीत भीषण स्फोट; आर-२२ गॅस सिलिंडर फुटून एका कामगाराचा मृत्यू, एक गंभीर

-संतोष घरत बोईसर: तारापूर एमआयडीसीतील नांडोलिया ऑरगॅनिक प्रा. लि. (प्लॉट क्र. टी-१४१) कंपनीत मंगळवारी रात्री सुमारे ११.२८ वाजता आर-२२ गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट होऊन एका कामगाराचा मृत्यू, तर दुसरा गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेमुळे औद्योगिक सुरक्षेबाबत पुन्हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.मिळालेल्या माहितीनुसार, वातानुकूलन (एसी) प्रणालीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आर-२२ गॅसच्या सिलिंडरचा अचानक स्फोट झाला. स्फोट इतका तीव्र होता की सिलिंडरचे दोन तुकडे होऊन ते जवळ काम करणाऱ्या कामगारांना आदळले. या दुर्घटनेत रामकिशोर कैलेश्वर चौधरी (वय ४६) हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने तुंगा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. दुसऱ्या जखमी कामगारावर उपचार सुरू आहेत..राम किशोर चौधरी हे गेल्या दहा वर्षांपासून संबंधित कंपनीत कार्यरत होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी व चार मुले असा परिवार आहे. दुर्घटनेची माहिती कंपनी प्रशासनाने उशिरा दिल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. तसेच कंपनीकडून त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) कपात होत नसल्याचाही आरोप मृताच्या नातेवाईकांनी केला आहे..घटनेची माहिती मिळताच बोईसर एमआयडीसी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. दुर्घटनेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू असून, सखोल चौकशी अहवालानंतर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.या दुर्घटनेमुळे तारापूर एमआयडीसीतील औद्योगिक सुरक्षा, धोकादायक गॅस सिलिंडरची हाताळणी आणि कामगारांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.."माझे वडील गेल्या दहा वर्षांपासून कंपनीत काम करत होते. रात्री साडेअकराच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला, मात्र कंपनीने आम्हाला याची माहिती पहाटे साडेतीन वाजता दिली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, ही आमची मागणी आहे."साजन रामकिशोर चौधरी (मृत कामगाराचे पुत्र).नांडोलिया ऑरगॅनिक कंपनीत आर-२२ गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन त्याचे तुकडे कामगारांना लागल्याने एकाचा मृत्यू, तर एक कामगार जखमी झाला. या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून नेमके कारण शोधले जाईल. दोषी आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल."माधव तोटेवाड, सहसंचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय पालघर.Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ."सदर झालेल्या घटनेत आम्ही पीडित कामगाराच्या कुटुंबासोबत असून त्यांना योग्य तो मोबदला देण्यात यावा. कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत आम्ही त्यांच्या सोबत ठामपणे उभे आहोत."अतुल देसाई, शिवसेना शहर प्रमुख, बोईसर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.