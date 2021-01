"सासू सासऱ्यांकडून टीका टोमणे ऐकणे हा वैवाहिक जीवनाचा भाग आहे" : मुंबई हायकोर्ट

मुंबई, ता. 2 : सासू सासऱ्यांकडून टीका टोमणे ऐकणे हा वैवाहिक जीवनाचा भाग आहे, त्या कारणासाठी सासू सासऱ्यांना अटक करायची आवश्यकता नाही, असे मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदविले आहे. या प्रकरणातील सासू सासऱ्यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनही मंजूर केला आहे. भादंवि 498 अ नुसार कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत सुनेने सासू - सासऱ्यांनाविरोधात तक्रार केली आहे.सासूचे वय 75 असून सासऱ्यांनाचे वय 80 आहे. या फिर्यादीमुळे अटक होऊ शकते या शक्यतेमुळे दोघांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर केला. मुंबई भागातील बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा । Mumbai News in Marathi from Thane, Navi Mumbai, Vasai-Virar, Mira Bhayandar, Kalyan Dombivali वैवाहिक जीवनात सासू सासऱ्यांकडून हास्यविनोद आणि टीका टोमणे होतच असतात. हे सरसकट प्रत्येक कुटुंबात होत असते. त्यासाठी दोन्ही वयोवृद्ध अर्जदारांंची पोलिस कोठडीची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण विशेष न्या. माधुरी बरालिया यांनी नोंदविले आहे. या प्रकरणात लावलेल्या अन्य आरोपांसाठी अटकेची गरज नाही, असे ही न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनेने केलेल्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. तसेच त्यांची बँक खातीही सील केली आहेत. त्यामुळे जामीन मंजूर करु नये, असा युक्तिवाद सुनेकडून करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला आणि जामीन मंजूर केला. taunting by mother in law is part and parcel of daily life mumbai high court

