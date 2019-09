नवी मुंबई: कोपरखैरणे सेक्‍टर-४ मधील एका कॉन्व्हेंट शाळेतील सहावीतल्या विद्यार्थ्यासोबत वर्गामध्ये अश्‍लील चाळे केल्याप्रकरणी पोलिसांनी शिक्षिकेला व एका विद्यार्थ्याला अटक केली आहे. या शिक्षिकेने पीडित विद्यार्थ्यासोबत अश्‍लील चाळे केल्याचे तपासात उघड झाल्याने तिला अटक करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. कोपरखैरणे सेक्‍टर-४ मधील कॉन्व्हेंट शाळेत सहावीतील ११ वर्षीय पीडित विद्यार्थ्यासोबत वर्गामधील इतर दोघांनी अश्‍लील चाळे केले होते. तसेच सदर प्रकाराची माहिती कुणाला देऊ नये, म्हणून त्याला मारहाण केली. या प्रकारानंतर पीडित विद्यार्थ्याच्या पालकांनी कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल केली. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार कोपरखैरणे पोलिसांनी दोघा अल्पवयीन विद्यार्थ्यावर अनैसर्गिक अत्याचार करणे, मारहाण करणे, धमकावणे या कलमांसह पोक्‍सो कलमान्वये गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. या तपासादरम्यान, शाळेतील महिला शिक्षिकेनेही पीडित विद्यार्थ्यासोबत अश्‍लील चाळे करून त्याला मारहाण केल्याचे उघडकीस आले. त्यानुसार पोलिसांनी सोमवारी सकाळी या शाळेतील महिला शिक्षिकेला व दोघांपैकी एका विद्यार्थ्याला अटक केली. त्यानंतर दुपारच्या सुमारास या महिला शिक्षिकेला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने शिक्षिकेला ११ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावल्याची, तर अल्पवयीन मुलाला भिवंडी येथील बालन्यायालयात पाठवण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

