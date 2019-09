गॅँग्ज ऑफ मुंबई : टकटक गॅंगची दहशत

मुंबई : संगीत दिग्दर्शक डब्बू मलिक वर्सोव्यात राहतात. काही दिवसांपूर्वी ते रात्री ८.३० च्या सुमारास जुहूतारा रोडवरून सांताक्रूझला मर्सिडीज कारने चालले होते. रस्त्यात एका सिग्नलला त्यांची गाडी थांबली. अचानक एका व्यक्तीने गाडीच्या काचेवर टकटक केले. त्यांनी काच खाली केली. त्या व्यक्तीने त्यांना बोलण्यात गुंतवले, तेवढ्यात दुसऱ्या बाजूने एकाने त्यांच्या कारमधील मोबाईल आणि अन्य काही मौल्यवान सामान लंपास केले. मलिक यांना त्याचा पत्ता लागला, तेव्हा बराच उशीर झाला होता. सध्या या अशा टकटक गॅंगची मोठी दहशत आहे मुंबईत. सामान्यांपासून सेलेब्रिटींपर्यंत अनेकांना त्यांनी अशा पद्धतीने लुटले आहे. गुन्ह्याची ठिकाणे

प्रामुख्याने रस्त्यांवरील सिग्नल, रेल्वे, बस, धार्मिक स्थळे. गॅंगची कार्यपद्धत नागरिकांचे लक्ष विचलित करून लुटणे, ही या टोळीची मोडस ऑपरेंडी. कधी ते कारच्या काचेवर टकटक करून खाली पैसे पडल्याचे सांगून लुबाडतात; तर कधी अंगावर घाण पडल्याचे सांगून लुटतात. पूर्वी या टोळीतील लोक ग्लुकोज बिस्कीट चघळून त्याची पिचकारी गुपचूप त्यांच्या शिकारीच्या पाठीवर मारायचे. मग दुसरा ते दाखवायचा. बाजूलाच नळ आहे तेथे जाऊन ते साफ करू या असे सांगायचा. ती व्यक्ती ती घाण साफ करू लागली, की तिसरा चोरटा येऊन त्या व्यक्तीचा खिसा साफ करायचा वा बॅग पळवायचा. हल्ली ते तुमचे पैसे पडले आहेत, असे सांगत कार्यभाग साधतात. काही जण खाजकुयली टाकून लक्ष विचलित करतात. कारवर टकटक करून काच खाली करायला लावायच्या त्यांच्या पद्धतीमुळे अशा टोळ्यांना टकटक गॅंग असे नाव पडले. चोरीसाठी या टोळ्या विशेष करून अल्पवयीन मुलांचा वापर करतात. सांकेतिक भाषा

काही टकटक टोळ्यांतील चोरटे सांकेतिक भाषेचा वापर करतात. म्होरक्‍याच्या हाताखाली काम करणाऱ्याला त्यात पंटर किंवा डाव म्हटले जाते. टोळीला ‘कंपनी’ असे संबोधले जाते. कंपनीचा म्होरक्‍या हा ‘भाई’ असतो. मुख्य चोरट्याला ‘मशीन’ आणि मोबाईलला ‘कौआ’ म्हणतात. एकमेकांना ते कधीही खऱ्या नावाने हाक मारत नाहीत. अशी घ्या काळजी... तुमचे पैसे पडले आहेत, अंगावर घाण पडली आहे, असे कोणी सांगितले तर विचलित होऊ नका, गांगरून जाऊ नका. प्रथम आपल्या मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्या. त्यावर लक्ष ठेवा. कारच्या काचेवर कोणी टकटक केल्यास संपूर्ण काच खाली करू नका. पलीकडच्या खिडक्‍यांची काच तर मुळीच खाली करू नका.



