आचारसंहितेपूर्वी बेलापूर-पेंधर मेट्रोची चाचणी

नवी मुंबई : नवी मुंबई आणि पनवेलच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असलेल्या बेलापूर-पेंधर मेट्रो प्रकल्पाची पहिली चाचणी निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घेण्यात येणार असून स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही चाचणी व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या वेळेनुसार चाचणीचा दिवस ठरवण्यात येणार आहे.



बेलापूर ते पेंधरदरम्यान नवी मुंबईतील पहिल्या प्रकल्पाचे काम करण्यात आले आहे. ११ किलोमीटरच्या या मार्गांवर सिडकोतर्फे ११ मेट्रो स्टेशनची निर्मिती करण्यात आली असून २०२० पर्यंत या मार्गावरून मेट्रो धावायला सुरुवात होण्याची शक्‍यता आहे. नागरिकांना जलद प्रवासाचा पर्याय प्राप्त व्हावा, या हेतूने हाती घेण्यात आलेल्या नवी मुंबई मेट्रो रेल प्रकल्प ४ टप्प्यांत तयार करण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात बेलापूर ते पेंधर या (११ किमी.) मार्गाचा समावेश आहे. या मार्गांवर चालवण्याकरिता चीनमधून मेट्रोचे डबे मागवण्यात आले आहेत. तळोजा कारशेडमध्ये हे डबे पूर्वीच दाखल झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडणार असलेल्या या चाचणीत कारशेड ते पेंधर स्थानक या दोन किलोमीटर अंतरावर मेट्रो चालवण्यात येणार असल्याची माहिती मेट्रो प्रकल्पावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न

निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मेट्रोची यशस्वी चाचणी पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. कारशेड ते पेंधर मार्गावर मेट्रोची चाचणी घेण्यापूर्वी येत्या दोन दिवसांत पेंधर येथील कारशेडमध्येच मेट्रोची चाचणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

