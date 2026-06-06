Thane Video: २६ वर्षांच्या सेवेचा सन्मान; वनाधिकाऱ्यांनी स्वतः वाहन चालवत चालकाला दिला निरोप

Thane News: शासकीय सेवेत अनेक कर्मचारी आपले संपूर्ण आयुष्य कर्तव्य बजावत घालवतात. मात्र, त्यांच्या निष्ठेची आणि समर्पणाची योग्य दखल घेतली गेली, तर तो क्षण आयुष्यभरासाठी स्मरणात राहतो. ठाणे वनवृत्तात नुकतीच अशीच एक हृदयस्पर्शी घटना घडली असून, ती सध्या वन विभागासह सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही चर्चेचा विषय ठरली आहे. विभागीय वन अधिकारी रोशन राठोड यांनी स्वतः शासकीय वाहन चालवत आपल्या वाहनचालकाला घरी सोडत, सेवानिवृत्तीचा निरोप दिल्याची ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे हा प्रसंग केवळ एक निरोप समारंभ न राहता, शासकीय व्यवस्थेतील मानवी मूल्यांचे जिवंत उदाहरण ठरला..मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) ठाणे कार्यालयातील दक्षता पथकात शासकीय वाहनचालक म्हणून कार्यरत असलेले एकनाथ हरी सांबरे यांनी तब्बल २६ वर्षे ८ महिने वन विभागाची सेवा केली. या प्रदीर्घ सेवाकाळात त्यांनी हजारो किलोमीटरचा प्रवास केला, अनेक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याच्या ठिकाणी सुरक्षित पोहोचवले, असंख्य शासकीय मोहिमा, बैठका आणि दौरे पार पाडले. मात्र या प्रवासात त्यांनी कधीही प्रसिद्धीची अपेक्षा केली नाही. स्टेअरिंगच्या मागे राहून त्यांनी आपले कर्तव्य शांतपणे आणि प्रामाणिकपणे बजावले..Fuel Rate: सर्वसामान्यांना पुन्हा झटका? पेट्रोल-डिझेलचे दर ५ रुपयांनी वाढण्याची शक्यता; भाववाढीबाबत तज्ज्ञांचा मोठा इशारा.३१ मे २०२६ रोजी त्यांच्या सेवेला पूर्णविराम मिळाला. सेवानिवृत्तीचा दिवस हा प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी आनंद आणि हुरहूर अशा दोन्ही भावनांचा संगम असतो. अनेक आठवणी, सहकाऱ्यांचा सहवास आणि वर्षानुवर्षे जपलेली कार्यसंस्कृती मागे सोडून घरी परतण्याचा तो क्षण असतो. याच वेळी दक्षता पथकाचे विभागीय वन अधिकारी रोशन राठोड यांनी एक असा निर्णय घेतला, ज्याने हा निरोप अविस्मरणीय ठरला. अनेक वर्षे अधिकाऱ्यांना कर्तव्याच्या ठिकाणी पोहोचवणाऱ्या एकनाथ सांबरे यांना त्यांच्या सेवेच्या अखेरच्या दिवशी घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी स्वतः विभागीय वन अधिकारी रोशन राठोड यांनी स्वीकारली. .राठोड यांनी शासकीय वाहनाचे स्टेअरिंग स्वतः हाती घेतले आणि सांबरे यांना सन्मानाने त्यांच्या निवासस्थानी सोडले. आयुष्यभर चालकाच्या सीटवर बसलेले सांबरे त्या दिवशी गाडीत वाहन चालकाच्या शेजारील आसनावर बसले होते, त्यांची आई या मागील आसनावर बसल्या होत्या. तर अधिकारी राठोड स्वतः वाहन चालवत होते. या दृश्याने उपस्थित कर्मचारी भारावून गेले. अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले..Nursery Education: नर्सरीपासूनच इंग्रजीचे शिक्षण अनिवार्य, नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णय; पण तज्ज्ञांची वेगळीच भूमिका.दरम्यान, २६ वर्षांच्या आठवणी, अनुभव, संघर्ष आणि सेवाकाळातील अनेक प्रसंग पुन्हा उजाळले गेले. आपल्या कामाची इतक्या आत्मीयतेने दखल घेतली जात असल्याचे पाहून सांबरे यांनाही भावना अनावर झाल्या. त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य होते, तर डोळ्यांत कृतज्ञतेचे अश्रू. कोपरी येथील वन वसाहतीतील रहिवाशांनीही या कृतीचे मनापासून स्वागत केले. "एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या कर्तव्यनिष्ठेचा सन्मान शब्दांत नव्हे, तर कृतीतून व्यक्त करायचा असेल तर तो असा," अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. त्यामुळे हा क्षण ठाणे वनवृत्ताच्या इतिहासात कायमचा कोरला गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.