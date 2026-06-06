मुंबई

Thane Video: २६ वर्षांच्या सेवेचा सन्मान; वनाधिकाऱ्यांनी स्वतः वाहन चालवत चालकाला दिला निरोप

Latest Thane News Marathi: ३१ मे २०२६ रोजी त्यांच्या सेवेला पूर्णविराम मिळाला. सेवानिवृत्तीचा दिवस हा प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी आनंद आणि हुरहूर अशा दोन्ही भावनांचा संगम असतो.
DFO Roshan Rathod Driver

DFO Roshan Rathod Driver

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Thane News: शासकीय सेवेत अनेक कर्मचारी आपले संपूर्ण आयुष्य कर्तव्य बजावत घालवतात. मात्र, त्यांच्या निष्ठेची आणि समर्पणाची योग्य दखल घेतली गेली, तर तो क्षण आयुष्यभरासाठी स्मरणात राहतो. ठाणे वनवृत्तात नुकतीच अशीच एक हृदयस्पर्शी घटना घडली असून, ती सध्या वन विभागासह सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही चर्चेचा विषय ठरली आहे. विभागीय वन अधिकारी रोशन राठोड यांनी स्वतः शासकीय वाहन चालवत आपल्या वाहनचालकाला घरी सोडत, सेवानिवृत्तीचा निरोप दिल्याची ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे हा प्रसंग केवळ एक निरोप समारंभ न राहता, शासकीय व्यवस्थेतील मानवी मूल्यांचे जिवंत उदाहरण ठरला.

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