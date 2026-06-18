Monsoon Delay : 100 मिमी पाऊस झाल्याशिवाय पेरण्या करू नका; कृषी अधिकाऱ्यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

ठाणे : यंदा मॉन्सूनचे आगमन उशिरा झाल्याने ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत (Thane monsoon delay impact on Kharif sowing) आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात किमान १०० मिलिमीटर पाऊस पडेपर्यंत पेरणी करू नये, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रामेश्वर पाचे यांनी केले आहे. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या हवामानाधारित कृषी सल्ल्याचे पालन करावे, असेही कृषी विभागाने म्हटले आहे..पावसाच्या विलंबामुळे कृषी विभागाने आपत्कालीन पीक नियोजनाची तयारी केली आहे. चटई पद्धतीने रोपवाटिका तयार करून भात लागवड करणे किंवा रहू पद्धतीने भातपेरणी करण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला आहे. यासाठी कर्जत-३, रत्नागिरी-५ या हळव्या वाणांसह कर्जत-५ या निमगरव्या वाणांचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे..रोपवाटिकेतील भाताची रोपे १५ ते २० दिवसांची असताना पावसाने खंड दिल्यास सकाळी किंवा सायंकाळी एक टक्का युरिया द्रावणाची फवारणी करावी. तसेच नदी, नाले आणि विहीर यांसारख्या उपलब्ध जलस्रोतांचा वापर करून रोपांना संरक्षित पाणी द्यावे व तण नियंत्रण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Khed Mahabaleshwar Sky Bridge : वरळी सी-लिंकच्या धर्तीवर महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य 'स्काय ब्रिज' सज्ज; 50 किमीचा फेरा वाचणार, मार्गावरुन कधी वाहतूक सुरू होणार?.पुनर्लागवडवेळी आवश्यकतेनुसार सिंचन कराभात लागवडीच्या काळात पावसाचा खंड पडल्यास पुनर्लागवड करताना एका ठिकाणी पाच ते सहा रोपे लावावीत. पीक वाढीच्या अवस्थेतही पाऊस कमी झाल्यास कोळपणी, तण नियंत्रण आणि पीक संरक्षणाची कामे करून आवश्यकतेनुसार सिंचन करावे, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे..जनजागृती मोहिमाखरीप हंगामाच्या अनुषंगाने कृषी विभागाने आतापर्यंत ३,९०३ जनजागृती मोहिमा राबवल्या आहेत. यामध्ये ‘एल निनो’ जनजागृतीअंतर्गत ४६० मोहिमा आणि टंचाईच्या परिस्थितीत फळबागा वाचविण्यासाठी ११४ मोहिमांचा समावेश आहे. या मोहिमांमधून जैविक आच्छादन, संरक्षित सिंचन आणि हवामानानुरूप शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यात येत आहे. हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊनच शेतीची पुढील नियोजनात्मक पावले उचलावीत, असे आवाहन कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना केले आहे..Gokul Election Update : 'गोकुळ'च्या यादीतून ६२६ दूध संस्थांना डच्चू; ५ हजार ४७० पैकी ४ हजार ८४४ संस्थाच ठरल्या पात्र, नवी यादी जाहीर, आता कोणाचे बिघडणार गणित?.टोकण यंत्रांचे वितरणभात पेरणीला होणारा विलंब लक्षात घेता, कृषी विभागाकडून सध्या क्षेत्रीय स्तरावर टोकण पद्धतीने भात लागवड आणि एसआरटी पद्धतीने गादी वाफ्यावर भात लागवड करण्याबाबत विशेष प्रचार व प्रसिद्धी केली जात आहे. शेतकऱ्यांना मदत म्हणून टोकण पद्धतीने भात लागवडीसाठी जिल्हा परिषद सेस अनुदानातून ५०० टोकण यंत्रांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.