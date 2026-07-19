Thane Monsoon Preparedness: विक्रमी पावसातही ठाणे महापालिकेची आपत्ती यंत्रणा सक्षम; नियोजन, अतिरिक्त पंप व सीसीटीव्हीमुळे पूरस्थितीवर वेळीच नियंत्रण

ठाणे : यंदाच्या मान्सूनच्या सुरुवातीलाच ठाणे शहराला विक्रमी पावसाचा सामना करावा लागला. २८ जून ते ७ जुलै या दहा दिवसांच्या कालावधीत शहरात तब्बल १,२७३ मिमी पावसाची नोंद झाली. अतिवृष्टी, ताशी ६० ते ७० किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे आणि भरतीमुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचून पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. तरीही महापालिकेने मान्सूनपूर्व केलेल्या नियोजनामुळे परिस्थितीवर वेळीच नियंत्रण मिळविण्यात यश आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे..यंदा मान्सूनपूर्व तयारीवर विशेष भर देण्यात आला होता. एप्रिलमध्ये महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नालेसफाई, रस्त्यांची दुरुस्ती, धोकादायक झाडे, सखल भाग, आरोग्य सेवा, अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. गतवर्षीच्या अनुभवाच्या आधारे प्रत्येक विभागाला निश्चित जबाबदाऱ्या देत वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर मे महिन्यात रेल्वे, एमएमआरडीए, मेट्रो, महावितरण, टोरंट पॉवर, होमगार्ड, हवाई दल तसेच विविध शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांबरोबर समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली. आपत्तीच्या वेळी सर्व यंत्रणांमध्ये तातडीचा समन्वय राहावा, यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली..दरम्यान, या कालावधीत ५ जुलै रोजी सर्वाधिक २०८.५३ मिमी, तर ४ जुलै रोजी १८४.६६ मिमी पावसाची नोंद झाली. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या केवळ दहा दिवसांत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची संख्या २०२५ च्या संपूर्ण मान्सून हंगामातील तक्रारींपेक्षा जवळपास सातपट अधिक होती. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण विभागाला अतिरिक्त मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात आली असून लोकप्रतिनिधींशी थेट समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तक्रारींचे जलद निराकरण करून नागरिकांना दिलासा देण्यावर महापालिकेने भर दिला आहे..पाणी निचरा करण्यासाठी पंपांची संख्या वाढवलीयंदाच्या तयारीतील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सखल भागांतील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंपांची संख्या वाढविणे. गेल्या वर्षी ६६ ठिकाणी पंप बसविण्यात आले होते, तर यंदा ही संख्या १०२ वर नेण्यात आली. प्रत्येक पंप सीसीटीव्ही प्रणालीशी जोडण्यात आल्याने नियंत्रण कक्षातून थेट परिस्थितीवर नजर ठेवून आवश्यक तेथे तातडीने पंप सुरू करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली..सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाला जोडणेशहरातील सीसीटीव्ही नेटवर्कही आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात आले असून त्यामुळे विविध भागांतील परिस्थितीवर चोवीस तास देखरेख ठेवली जात आहे. नागरिकांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा, संपर्क पुस्तिका, भरतीच्या वेळांची माहिती आणि जनजागृती साहित्यही उपलब्ध करून देण्यात आले.. नऊही प्रभागांमध्ये चोवीस तास नियंत्रण कक्ष सुरूआपत्ती व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी आणि ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या जवानांना शोध, बचाव, रॅपलिंग आणि बोट हाताळणीचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. मान्सून काळात नऊही प्रभागांमध्ये चोवीस तास नियंत्रण कक्ष सुरू ठेवण्यात आले असून अतिरिक्त मनुष्यबळ, जेसीबी, जेटिंग मशीन, पंप आणि इतर आवश्यक यंत्रसामग्री सज्ज ठेवण्यात आली. याशिवाय कार्डियाक अॅम्बुलन्स, ड्रेनेज तुंबल्याच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण, झाडे व फांद्या हटविणे, रस्त्यांवरील तेलाची साफसफाई तसेच दुर्घटनांमध्ये तातडीने बचावकार्य अशी विविध कामे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सातत्याने पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.