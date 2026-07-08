मुंबई

Thane News: ठाण्यातील 'या' मोठ्या ८ शाळा बेकायदा, शिक्षण विभागाची माहिती; अ‍ॅडमिशन घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार?

Bhiwandi Unauthorized Schools: भिवंडीत सरकारच्या अंतिम मंजुरीशिवाय ग्रामीण भागात आठ अनधिकृत शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. या शाळांची यादी भिवंडी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केली आहे.
Bhiwandi Unauthorized Schools

Bhiwandi Unauthorized Schools

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भिवंडी : सरकारच्या अंतिम मंजुरीशिवाय ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या आठ अनधिकृत प्राथमिक शाळांची यादी भिवंडी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केली आहे. या शाळांकडे आवश्यक शासकीय मान्यता नसतानाही त्या सुरू आहेत, असे पंचायत समितीच्या गटशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. पालकांनी आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये दाखल करू नये, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.

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