भिवंडी : सरकारच्या अंतिम मंजुरीशिवाय ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या आठ अनधिकृत प्राथमिक शाळांची यादी भिवंडी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केली आहे. या शाळांकडे आवश्यक शासकीय मान्यता नसतानाही त्या सुरू आहेत, असे पंचायत समितीच्या गटशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. पालकांनी आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये दाखल करू नये, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे..गटशिक्षणाधिकारी डॉ. विनल पोतेकर यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, संबंधित शाळांनी सरकारने लावलेला दंड भरलेला नाही. त्या वैध परवानगीशिवाय कार्यरत असून संबंधित संस्थांविरुद्ध एफआयआर दाखल करून फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे. या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये सामावून घेतले जाईल. कोणत्याही नवीन शाळेत दाखल करण्यापूर्वी, त्याच्या शासकीय मान्यतेची भिवंडी पंचायत समिती शिक्षण विभागाकडून खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे..Mumbai Local: मुसळधार पावसाने पश्चिम रेल्वेची गती मंदावली; नालासोपारा रुळांवर पाणी, लोकल ४५ मिनिटांपर्यंत उशिराने.शहरातील पीआरपी पक्षाचे अध्यक्ष अब्दुल गनी खान यांनी प्रशासनाकडून तत्काळ आणि कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. अनेक वर्षांपासून सरकारी परवानगीशिवाय शाळा चालवणे हे गंभीर प्रशासकीय निष्काळजीपणा दर्शवते. अशा शाळा चालवणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत आणि कायद्यानुसार दंड आकारून कठोर शिक्षात्मक कारवाई केली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही संस्था परवानगीशिवाय शाळा चालवण्याचे धाडस करणार नाही, असे खान यांनी सांगितले आहे..शाळांचा तपशीलयादीत लिओ हायस्कूल (कालहेर), नॅशनल इंग्लिश स्कूल (दापोडे), श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल (सोनाळे), पाठशाळा कोचिंग क्लास (मिठपाडा), अग्निमाता इंग्लिश स्कूल (पिंपळास), मिन्हाज नॅशनल इंग्लिश स्कूल (गोरसाई), सुग्रा बीबी स्कूल (तलावली) आणि द विनर्स इंग्लिश स्कूल (कांबे) या शाळांच्या नावांचा समावेश आहे.यापैकी बहुतेक शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या असून, त्या पहिली ते पाचवी किंवा सातवीपर्यंत कार्यरत आहेत. गोरसई येथील मिन्हाज नॅशनल इंग्लिश स्कूलविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल होऊनही ती सुरूच आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.Mumbai News: मुसळधार पावसाचा तडाखा! नालासोपाऱ्यात चार खोल्या कोसळल्या; जीवितहानी टळली, बाधितांना तातडीची मदत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.