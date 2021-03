मोठी बातमी - मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात ATS ला मोठा झटका

ठाणे - ठाण्यातील व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचा तपास तात्काळ थांबवा, असे आदेश ठाण्यातील मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने महाराष्ट्र एटीएसला दिले आहेत. तपास थांबवून हत्या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे विनाविलंब एनआयएकडे सोपवण्यात यावीत, असेही कोर्टाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

Maharashtra: Thane sessions court has asked ATS to stop investigation of Mansukh Hiren death case & hand over the case to NIA.

NIA has approached the court after ATS was not handing over the case to NIA despite MHA's orders in this regard..

— ANI (@ANI) March 24, 2021