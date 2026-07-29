Thane News: सिद्धेश्वर तलाव परिसराचा कायापालट होणार! जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प उभारणार; ठाण्याला नवे बिझनेस हब मिळणार

मुंबई, लिस्बन आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये विस्तार असलेल्या, मुंबईस्थित जागतिक डेव्हलपर सुगी ग्रुपने ठाण्यात धोरणात्मक प्रवेश करून आपल्या प्रभावी विकास प्रवासात एका नव्या महत्त्वाच्या अध्यायाची नोंद केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क, दादर, माटुंगा, वरळी आणि मुलुंड यांसारख्या मुंबईतील उच्च-प्रभावशाली ठिकाणी आपल्या मजबूत अंमलबजावणी आणि प्रीमियम डेव्हलपमेंट्ससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सुगी ग्रुपचे ठाण्यातील आगमन, हे या प्रदेशातील सर्वात गतिमान आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या ठाण्यातील त्यांच्या धोरणात्मक विस्ताराचा एक भाग आहे. .यातून पारंपरिक शहरी केंद्रांच्या पलीकडे एक भविष्य-सज्ज व्यावसायिक परिसंस्था विकसित करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळते.आपल्या व्यावसायिक पदार्पणासह, सुगी ग्रुप ठाणे पश्चिममध्ये एक मोठा प्रकल्प विकसित करणार आहे, जो एक महत्त्वाचे व्यावसायिक ठिकाण म्हणून संकल्पित आहे. यामुळे उत्कृष्ट दर्जाची कार्यस्थळे उपलब्ध होतील आणि नव्या भारतातील आर्थिक विकासाचे केंद्र म्हणून ठाण्याचे स्थान अधिक मजबूत होईल..'ग्रेड ए+' व्यावसायिक प्रकल्प म्हणून सादर झालेला हा प्रोजेक्ट, एका उदयोन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रामधील प्रीमियम व्यावसायिक जागेच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देतो. हा नव्या भारतातील उद्योगांसाठी एक आकर्षक प्रस्ताव असून, शहराशी आणि त्याच्या औद्योगिक पट्ट्यांशी अखंड कनेक्टिव्हिटीसह उत्कृष्ट कार्यस्थळे उपलब्ध करून देतो. हा प्रकल्प एमएसएमई, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि वाढत्या उद्योगांसाठी बाजारातील एक महत्त्वाची पोकळी भरून काढतो, जे व्यावसायिक, सुनियोजित पायाभूत सुविधांमध्ये विस्तार करू इच्छितात, परंतु मुंबईच्या व्यावसायिक रिअल इस्टेटमधील प्रवेशाच्या उच्च अडथळ्यांमुळे मर्यादित आहेत. .Mumbai News: म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पावरील बदनामीला लगाम; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, मोठा आदेश दिला.या गतीला ठाण्याच्या बदलत्या पायाभूत सुविधांचा आधार आहे: महाराष्ट्रातील पहिल्या रिंग मेट्रोसह आगामी मेट्रो लाईन्स, ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदे, ठाणे कोस्टल रोड, नियोजित जलमार्ग आणि बंदरे, मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) कॉरिडॉर आणि विमानतळापर्यंत अखंड प्रवेश या सर्वांमुळे व्यवसाय आणि ग्राहक या दोघांकडूनही मागणी वाढत आहे..लंडनमधील कॅनरी व्हार्फ आणि न्यूयॉर्कमधील हडसन यार्ड्स यांसारख्या जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त व्यावसायिक क्षेत्रापासून प्रेरणा घेऊन हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे, जिथे एकात्मिक नियोजन, अखंड कनेक्टिव्हिटी आणि प्रीमियम पायाभूत सुविधा एकत्र येऊन एक समृद्ध परिसंस्था निर्माण करतात. या दूरदृष्टीचा आधारस्तंभ म्हणजे ठाणे पश्चिमेकडील सिद्धेश्वर तलाव. हे एक प्रमुख नैसर्गिक जलाशय असून, त्याच्या सभोवताली ५० एकरांहून अधिक क्षेत्रावर हा विस्तीर्ण विकास प्रकल्प नियोजित आहे. .यामुळे एक वैशिष्ट्यपूर्ण जलकिनारी ठिकाण निर्माण होईल, जे शहरी पायाभूत सुविधांना सभोवतालच्या भूदृश्याशी सहजतेने एकरूप करते. या प्रकल्पाची स्थापत्यशास्त्रीय संकल्पना पद्मभूषण पुरस्कार विजेते आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित करण्यात आली आहे. यातून उत्कृष्ट डिझाइन आणि दीर्घकालीन शहरी मूल्य यांचा मेळ घालणारे एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक ठिकाण निर्माण करण्याची सुगीची वचनबद्धता अधिक दृढ होते. .या घडामोडीवर भाष्य करताना, सुगी ग्रुपचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय भागीदार, निशांत देशमुख म्हणाले, “ठाणे एक मजबूत निवासी-प्रधान बाजारपेठ म्हणून उदयास आले आहे, आणि येथील व्यावसायिक परिसंस्था आता विकासाच्या एका रोमांचक नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहे. आम्हाला व्यावसायिक जागांसाठी एक नवीन मानक सादर करण्याची एक मोठी संधी दिसली, जे केवळ सध्याची मागणी पूर्ण करत नाही, तर रिअल इस्टेटच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याला चालना देखील देते. आमच्यासाठी हा केवळ बाजारपेठेतील प्रवेश नाही; तर नव्या भारताचे आर्थिक विकासाचे शहर म्हणून ठाण्याच्या उदयासाठी ही एक दीर्घकालीन वचनबद्धता आहे. Thane is N.I.C.E., आणि आम्ही जे काही बांधतो, त्या प्रत्येक गोष्टीची ओळख असलेल्या उत्कृष्ट स्थान, शिस्तबद्ध अंमलबजावणी आणि वेळेवर वितरणासह हे साध्य करण्याचा आमचा मानस आहे.”.वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोनावर भाष्य करताना आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रॅक्टर म्हणाले, “सिद्धेश्वर तलाव या जागेला एक दुर्मिळ नैसर्गिक आधार देतो आणि आमच्या डिझाइनमुळे, तलावाकाठ केवळ त्याच्या काठावर न राहता, परिसराची ओळख आणि अनुभव घडवतो. एक असे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यावसायिक ठिकाण तयार करण्याची दूरदृष्टी आहे, जे खुले, मानवी आणि चिरस्थायी वाटेल, जिथे कनेक्टिव्हिटी, लँडस्केप आणि बांधकाम हे सर्व एकात्मिक वातावरणात सहजपणे एकत्र येतील. हे केवळ एक कामाचे ठिकाण नसून, रोजच्या कामाचा अनुभव अधिक आकर्षक आणि निसर्गाशी अधिक जोडलेला बनवण्यासाठी डिझाइन केले आहे. .मला वाटते की आज ठाणे, मुंबई किंवा अगदी भारतातही अशा प्रकारचा कोणताही व्यावसायिक विकास झालेला नाही. ठाण्याला अशा वास्तुकलेची गरज आहे जी त्याचा आवाका, महत्त्वाकांक्षा आणि भविष्य प्रतिबिंबित करेल, आणि येत्या दशकांमध्ये हे शहर कसे राहील, काम करेल आणि वाढेल, यासाठी आम्ही डिझाइन करत आहोत.”.Rain News: राज्यात पुढील चार दिवस मुसळधार पावसाचा अलर्ट! २२ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता; हवामान विभागानं काय सांगितलं?.५ कोटी चौरस फुटांपेक्षा जास्त पूर्ण झालेल्या आणि चालू असलेल्या प्रकल्पांसह, आणि भारत व जागतिक बाजारपेठांमध्ये (ज्यात यूएई आणि पोर्तुगालचा समावेश आहे) ६० हून अधिक प्रकल्पांचा वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ असलेल्या सुगी ग्रुपने, संपूर्ण रिअल इस्टेट जीवनचक्रातील आपल्या सखोल कौशल्याच्या जोरावर, ठाण्याच्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरी परिसंस्थेत प्रवेश करण्याची तयारी केली आहे. २८ हून अधिक उद्योग-मान्यताप्राप्त पुरस्कार प्राप्त करून आणि ४०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या पाठबळावर, सुगी ग्रुपने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात आपले भक्कम स्थान निर्माण केले आहे. .कंपनीने आपले सर्व प्रकल्प वेळेवर यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत, जे वेळेवर काम पूर्ण करण्यावर आणि गुणवत्तेवर असलेल्या तिच्या सातत्यपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याला प्रतिबिंबित करते. आजच्या व्यावसायिक गरजा पूर्ण करणारा आणि त्याच वेळी ठाण्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक व शहरी विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारा विकास घडवण्यासाठी, उपलब्ध असलेल्या सर्व अनुकूल परिस्थितींचा फायदा घेण्याचे सुगी ग्रुपचे उद्दिष्ट आहे. केवळ एक व्यावसायिक पत्ता न राहता, ठाण्यातील सुगीचा हा पहिला प्रकल्प एका मोठ्या दूरदृष्टीचा भाग आहे. या दूरदृष्टीनुसार एक एकात्मिक, जागतिक स्तरावर मानदंडांवर आधारित विकास तयार केला जाईल, जो एका गतिमान मिश्र-वापर परिसंस्थेमध्ये विकसित होईल आणि शहराच्या पुढील वाटचालीस आकार देण्यास मदत करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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