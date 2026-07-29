मुंबई

Thane News: सिद्धेश्वर तलाव परिसराचा कायापालट होणार! जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प उभारणार; ठाण्याला नवे बिझनेस हब मिळणार

Thane News: कॅनरी व्हार्फ आणि हडसन यार्ड्सच्या धर्तीवर ठाण्यात भव्य प्रकल्प उभारला जाणार आहे. ठाणे पश्चिमेत जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प पाहायला मिळणार आहे.
Siddheshwar Lake

Siddheshwar Lake

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई, लिस्बन आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये विस्तार असलेल्या, मुंबईस्थित जागतिक डेव्हलपर सुगी ग्रुपने ठाण्यात धोरणात्मक प्रवेश करून आपल्या प्रभावी विकास प्रवासात एका नव्या महत्त्वाच्या अध्यायाची नोंद केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क, दादर, माटुंगा, वरळी आणि मुलुंड यांसारख्या मुंबईतील उच्च-प्रभावशाली ठिकाणी आपल्या मजबूत अंमलबजावणी आणि प्रीमियम डेव्हलपमेंट्ससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सुगी ग्रुपचे ठाण्यातील आगमन, हे या प्रदेशातील सर्वात गतिमान आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या ठाण्यातील त्यांच्या धोरणात्मक विस्ताराचा एक भाग आहे.

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