Thane Water Scarcity : ठाणे जिल्ह्यात पाणी टंचाईच्या झळा तीव्र! शहापूर मुरबाडमधील ४२ हजार कुटुंबियांची ३२ टँकरने भागवतायेत तहान

ठाणे - धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी काहीशी अवस्था शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यातील नागरिकांची झाली. अशातच दिवसेंदिवस तापमानात वाढ झालेली असून तीव्र उष्णतेमुळे धरणाच्या पाणी पातळीत घट होत आहे. तर, दुसरीकडे शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यातील २७ गाव आणि १०३ पाड्यातील ४२ हजार २७३ कुटुंबांना पाणी टंचाईच्या झळा सोसव्या लागत असून या गावपाड्यांना ३२ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे..ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदप्रशासनाकडून विविध केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. यामध्ये जल जीवन मिशन, नळ पाणी पुरवठा योजना, पूरक नळपाणी पुरवठा योजना, विंधन विहीर, कुपनलिका आदी योजना राबविण्यात येत आहे. तरी देखील पाणी टंचाई ग्रस्त गावपाड्यांच्या संख्येत घट होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अशातच ऑक्टोंबर २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत पाणी टंचाईग्रस्त गाव पाड्यांना टँकरने पाणी पुरवण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत असते. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्यावतीने यंदाचा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा व त्यासाठी प्रस्तावित उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे..उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक नियोजन केले असून, पाणीपुरवठ्यात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी संबंधित यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली आहे. टँकर पुरवठ्याचे नियोजन काटेकोरपणे राबविण्यात येत असून, आवश्यक त्या ठिकाणी तात्काळ उपाययोजना करण्यात येत आहेत..दरम्यान, सध्या शहापूर तालुक्यात २४ गाव, ९९ पाडे असे एकूण १२३ गाव पाड्यांमधील ४१ हजार ४८७ कुटुंबियाना ३० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. तसेच मुरबाड तालुक्यात ३ गाव व ४ पाड्यांतील ७८६ कुटुंबियांना २ टँकर कार्यरत आहे. या माध्यमातून टँकरग्रस्त भागांतील नागरिकांना नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.