ठाणे : नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेने अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट सेवा सुरू केली आहे. +९१ ८९९९१ ५४१४० या क्रमांकावर उपलब्ध असलेली ही सेवा ठाणे डोअरस्टेप डिलिव्हरी पोर्टलशी संलग्न असून, नागरिकांना विविध शासकीय सेवा, योजना, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, अर्जाची सद्यस्थिती तसेच तक्रार नोंदणीची सुविधा आता थेट व्हॉट्सअॅपवरून मिळणार आहे..मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध असलेला हा चॅटबॉट सर्वसामान्य नागरिकांना सहज वापरता येईल, अशा पद्धतीने विकसित करण्यात आला आहे. विविध विभागांच्या सेवांची माहिती, शासनाच्या योजनांचे तपशील, अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे, सेवा मिळण्याचा कालावधी, संपर्क माहिती आणि आवश्यक मार्गदर्शन काही क्षणांत उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि खर्चाची बचत होणार आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे यांनी सांगितले की, चॅटबॉटद्वारे नागरिकांना विविध सेवांची माहिती, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, अर्जाची सद्यस्थिती आणि इतर मार्गदर्शन सहज उपलब्ध होणार आहे. अँड्रॉइड तसेच आयओएस या दोन्ही प्रकारच्या स्मार्टफोनवर ही सेवा प्रभावीपणे वापरता येणार आहे. या चॅटबॉटमध्ये सूचना, अभिप्राय आणि तक्रार नोंदविण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या केंद्रीकृत व्हॉट्सअॅप हेल्पलाइन अर्थात मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रणालीशी ही सेवा जोडण्यात आल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी संबंधित विभागांकडे तातडीने पाठविल्या जाणार असून, त्यांच्या निवारण प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे..दरम्यान, नागरिकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये +९१ ८९९९१ ५४१४० हा क्रमांक सेव्ह करून व्हॉट्सअॅपवर “हाय” किंवा “नमस्कार” असा संदेश पाठवत या डिजिटल सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ठाणे जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आले आहे..नागरिक-केंद्रित प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही डिजिटल सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरातून शासकीय सेवा नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचा जिल्हा परिषदेचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न असून, या उपक्रमामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.- रणजित यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. ठाणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.