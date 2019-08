ऐरोलीतील नाट्यगृहाचे डबके बनले धोकादायक!

नवी मुंबई : ऐरोली, सेक्‍टर ४ येथे नाट्यगृह बांधण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेकडून काम सुरू आहे. या कामासाठी येथे खूप मोठा खड्डा खणून ठेवला आहे. मागील काही वर्षांपासून या नाट्यगृहाचे काम ठेकेदाराने थांबविले आहे. त्यामुळे येथे खणून ठेवलेल्या खड्ड्याचे रूपांतर एका भल्या मोठ्या तळ्यात झाले आहे आणि याच साठलेल्या पाण्यात ऐरोली येथील एका ६३ वर्षीय महिला सुमती नाईक यांनी आत्महत्या केल्याची घटना घडली. मंगळवारी (ता. २०) या महिलेचा मृतदेह पाण्यात तरंगत असताना दिसल्यांनतर ऐरोली, सेक्‍टर ४ मध्ये खळबळ माजली. तत्काळ या ठिकाणी पोलिसांना पाचारण करण्यात येऊन मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. पुढे शवविच्छेदनासाठी वाशी येथील प्रथम संदर्भ रुग्णालयात पाठवण्यात आला. याच पाण्याच्या डबक्‍यात जानेवारी २०१८ मध्ये एका महिलेने आपल्या लहान मुलासह आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. दोन वर्षांमध्ये या डबक्‍यामध्ये आत्महत्या करण्याची ही दुसरी घटना आहे. त्यामुळे ऐरोली नाट्यगृहाचे डबके हा सुसाईड पॉइंट झाला आहे का, असा सवाल ऐरोलीकरांकडून उपस्थित केला जात आहे. ऐरोली, सेक्‍टर ४ येथे नाट्यगृहाकरिता पाच वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा गजावाजा करत माजी आमदार संदीप नाईक, नगरसेवक एम. के. मढवी यांनी उद्घाटन केले होते; मात्र ठेकेदाराने आर्थिक विवंचनेचे कारण दाखवत काम पूर्ण केले नव्हते. या ठिकाणी खड्डा खोदून काम बंद करून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे येथे एक मोठे डबके तयार झाले असून, या डबक्‍यात ऐरोली, सेक्‍टर- ५ येथील शिवकृपा अपार्टमेंटमधील महिलेने आत्महत्या केली. रविवारी पहाटे ५.३० वाजण्याच्या सुमारास या महिलेने ऐरोली नाट्यगृहाच्या या डबक्‍यात आत्महत्या केली. त्यानंतर ही महिला हरवल्याची तक्रार देण्यात आली होती; मात्र मंगळवारी (ता.१२) सकाळी या महिलेचा मृतदेह पाण्यावर आल्याने पोलीसांनी तो मृतदेह बाहेर काढला. ओळख पटल्यांनतर वाशी संदर्भ रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. या डबक्‍यात दुसऱ्यांदा अशी घटना घडल्यामुळे रहिवाशांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वीही मुलासह आईची आत्महत्या

