आता समुद्रातही होणार आंदोलन

मुंबई : एलईडी या आधुनिक मच्छीमारीच्या पद्धतीमुळे समुद्रातील मासे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे भविष्यात माशांचा दुष्काळ निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. तरीदेखील या मासेमारीवर प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे पारंपारिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशी प्रतिक्रिया देत संतप्त मच्छीमारांनी एलईडीविरोधात सागरी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाचा काय आहे - घर नंबर 506 आणि चॅाकलेटी रंगाची पिशवी येत्या ३ जानेवारी रोजी अलिबाग येथे सागरी आंदोलन पुकारले जाणार आहे. या आंदोलनात दीड हजारहून अधिक बोटी किनारी लावल्या जाणार असून मोठ्या संख्येने मच्छीमार आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती रायगड जिल्हा पारंपारिक मच्छीमार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दिलीप भोईर यांनी दिली. एलईडी लाईटमुळे माशांच्या अनेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. एलईडीच्या मासेमारीमुळे पारंपारिक मच्छीमार मेटाकूटीला आला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांवर मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. एलईडी मार्फत मासेमारीला बंदी असताना प्रशासनाकडून ठोस कारवाई केली जात नाही. कारवाई केल्याचे दाखवून त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम अधिकारी वर्ग करीत आहे. पारंपारिक मच्छीमारांवर एलईडी मच्छीमारांकडून मारहाण केली जात आहे. त्यामुळे पारंपारिक मच्छीमारांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाला आहे. राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा येत्या आठ दिवसात शासनाने कोणती ठोस भूमिका घेतली नाही. तर ३ जानेवारी २०२० ला सागरी आंदोलन पुकारले जाणार आहे. या आंदोलनानंतर देखील शासनाने कारवाई केली नाही. तर राज्यव्यापी आंदोलन पुकारून शासनाला एलईडीविरोधात कारवाई करण्यास भाग पाडू असा इशारा दिलीप भोईर यांनी दिला.

