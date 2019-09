Video : बाप्पा, आशीर्वाद असू दे, मी चोरी करतोय!

​मुंबई : गणेशोत्सव सुरू असल्याने अनेक गणेशभक्त रात्री उशिरा गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतात. तसाच तो ही आला. त्याने पाहिलं आणि बाप्पाचं दर्शन घेऊन मंडपात झोपलेल्या गणेशभक्तांच्या मोबाईलवर हात साफ केला. हा सगळा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्या चोराचा तपास सुरू झालाआहे. गणेशोत्सवानिमित्त अनेक गणेशभक्त दर्शनासाठी बाहेर पडत आहेत. याच संधीचा फायदा घेत अनेक गणेशभक्तांच्या किंमती वस्तूंवर हात साफ करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. रात्रीच्या सुमारास दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या गणेशोत्सव मंडळांत भक्तांची रेलचेल असते. तर अनेक छोट्या गणेश मंडळांमध्ये रात्री शुकशुकाट असतो. याचाच फायदा भुरटे चोर घेत आहेत. ज्या गणपती मंडळात शुकशुकाट असतो, त्या ठिकाणी भुरट्या चोरांचा वावर वाढला असून ते मंडपात झोपलेल्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचे मोबाईल, पैसे, दागिने अशा किमती वस्तूंची चोरी करत आहेत. असाच एक प्रकार चिराबाजार भागातील गणेशोत्सव मंडळात घडला आहे. चिराबाजारातील ताडवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा कार्यकर्ता रात्री झोपलेला असताना चोरट्याने त्याच्या खिशातून मोबाईल लंपास केला. मात्र, या चोराचा हा कारनामा तिथे लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये कैद झाल्याने हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. त्या प्रकरणाचा पुढील तपास स्थानिक पोलिस करत असून गणेशभक्तांसह मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी योग्य ती खबरदारी घेण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.

