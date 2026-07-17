मुंबई

MP Dr. Shrikant Shinde : हिंदुत्व सोडणारेच आता हिंदुत्वाची भाषा करताय

लोक आता अधिक जागरूक झाले आहेत. त्यामुळे केवळ घोषणाबाजी किंवा प्रचार करून जनतेची दिशाभूल करणे शक्य नाही.
MP Dr. Shrikant Shinde

MP Dr. Shrikant Shinde

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे - २०१९ मध्ये हिंदुत्व आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांपासून दूर गेलेलेच आता हिंदुत्वाचा आव आणत जनतेसमोर जात असल्याची टीका खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता केली. शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात दिशा बैठकीसाठी आले होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही टीका केली.

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