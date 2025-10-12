Jal Jeevan Mission: कर्मचारी आर्थिक संकटात! जलजीवन योजनेतील मानधन तीन महिन्यांपासून थकीत

ठाणे : केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील घराघरात नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. मात्र या योजनेत कार्यरत जिल्हा तज्ज्ञ, बीआरसी कर्मचारी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर तसेच इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांपासून मानधन थकले असून, आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. परिणामी दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात हे कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत..राज्यभर जलजीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजना कंत्राटी पद्धतीने राबविल्या जात आहेत. मात्र जुलै २०२५ पासून आजपर्यंतचे मानधन मिळालेले नाही. राज्य पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाशी संपर्क साधल्यानंतर केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झालेला नाही, अशी उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे..Thane News: नियमबाह्य फटाक्यांची विक्री! उल्हासनगर शहरात अवैध साठा; दुर्घटनेची भीती.या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी ठाणे, नाशिक, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत तसेच प्रधान सचिव (पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांना निवेदन सादर करून मानधन तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. मानधन न मिळाल्याने दिवाळी सण काळोखात जाईल, अशी खंत कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..अत्यल्प वेतनावर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना घरगुती खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी याच मानधनावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक ताण निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. शासनाने संवेदनशीलतेने प्रश्न सोडवावा, अशी त्यांची मागणी आहे..Thane News: घोडबंदर मार्गावर वाहनांना नो एन्ट्री! ४ दिवस वाहतुकीत बदल; 'असे' असतील पर्यायी मार्ग.योजनेचा निधी वळवल्याचा आरोपदरम्यान, शासनाकडून कंत्राटी व बाह्य सोर्सिंग पद्धतीने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ‘सपोर्ट फंड’ची तरतूद असते. मात्र या फंडातील निधी अन्य योजनेकडे वळविण्यात आल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळते, तर आम्हाला का नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..निधीची मागणीजून २०२५ पर्यंतचे वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. मात्र जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे वेतन थकले आहे. निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. सरकारने संवेदनशीलतेने प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.