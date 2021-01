तलासरी येथे तीन वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार? जखमी अवस्थेतील मुलीचा वैद्यकीय अहवाल प्रतिक्षेत

तलासरी ः तालुक्‍यातील पाटीलपाडा येथील तीन वर्षीय चिमुरडीला शुक्रवारी (ता.1) रात्री पळवून नेण्यात आले होते. त्यानंतर तिच्या आई-वडिलांनी तिचा शोध घेतला असता ती जखमी अवस्थेत रडताना आढळून आली. या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार झाला असण्याची भीती पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. मुलीला डहाणू येथे शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. मुलीची वैद्यकीय तपासणी झाली असून तिच्या वैद्यकीय अहवालाची प्रतीक्षा करण्यात येत आहे. पालघर परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा मिळालेल्या माहितीनुसार तलासरी शहरातील पाटीलपाडा येथील आदिवासी पीडित चिमुरडी व तिचे कुटुंबीय राहते. शुक्रवारी रात्री सव्वाबाराच्या सुमारास घरात आईसोबत ही चिमुकली झोपलेली असताना तिला अज्ञात आरोपीने उचलून नेले. मुलीला घेऊन पळ काढलेल्या अज्ञात आरोपीचा व मुलीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आई-वडिलांनी केला असता काही अंतरावरील शेतात मुलगी सापडली. त्यात ती पीडित चिमुरडी गंभीर जखमी असल्याने उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

याप्रकरणी तलासरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. यानंतर आरोपींचा कसून शोध घेण्यासाठी डॉग स्कॉडला पाचारण करून पोलिसांनी तातडीने पाऊल उचलत संशयितांना ताब्यात घेतले असून तपास सुरू केला आहे. - विशेष पथकाची नियुक्ती

या प्रकरणाची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनाजी नलावडे यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पोलिस निरीक्षक अजय वसावे यांच्या नेतृत्वाखाली गुन्ह्याच्या तपासासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती केली. या घटनेनंतर तलासरी परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. जनवादी महिला संघटनेने आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, तर पीडितेच्या कुटुंबीयांना या घटनेतून सावरण्यासाठी समुपदेशन होणे गरजेचे आहे. शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून पीडित बालिकेच्या कुटुंबाला तत्काळ मदत करण्याची मागणीदेखील केली जात आहे. Three year old girl abused in Talasari? Awaiting medical report of injured girl ------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

