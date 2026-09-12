मुंबई

Navi Mumbai Crime : ३ वर्षे प्रेमसंबंध, लग्नानंतर ४ दिवसातच मारहाण; विवाहितेचा मृत्यू, पतीला अटक

लग्नानंतर अवघ्या चार दिवसांतच पतीकडून झालेल्या बेदम मारहाणीमुळे विवाहितेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
Crime

crime

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई - लग्नानंतर अवघ्या चार दिवसांतच पतीकडून झालेल्या बेदम मारहाणीमुळे विवाहितेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. हा प्रकार घणसोली भागात उघडकीस आला असून रबाळे पोलिसांनी पतीला हत्येच्या गुन्ह्याखाली अटक केली आहे.

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