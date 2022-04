कोलंबिया विद्यापीठातही महामानवाला अभिवादन

By

मुंबई, ता. १३ : अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात पहिल्यांदाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३१ वी जयंती साजरी केली जाणार आहे. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी जगभरात विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या आंबेडकरवादी मान्यवरांची व्याख्याने आयोजित केली आहेत. तसेच डॉ. सुनील अभिमान अवचार यांचे In The Shadows of Emancipation’ यांचे चित्रप्रदर्शनाचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी उद्या (ता. १४) भारतीय वेळेनुसार रात्री १०.३० वाजता कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे. कार्यक्रमात प्रो. जेनिक रॅडोन, प्रसिद्ध साहित्यिक ज. वि. पवार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पणतू सुजात आंबेडकर आदी मान्यवर आपले विचार मांडणार आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने होणाऱ्या या कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांबाबत विस्तृत चर्चा केली जाणार आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेमॅन्स लायब्ररीमधील पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून तसेच सद्धम्म प्रचार केंद्राचे सुधीर वानखडे यांच्या हस्ते बौद्ध वंदना घेऊन होणार आहे. तसेच अमरावतीच्या विपीन तातड याचा लाईव्ह रॅप शोदेखील होणार असल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले.