रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान

एअर इंडियानं मोठं पाऊल उचललं असून रशियाकडं जाणारी थेट विमानसेवा बंद करण्यात आली आहे. आठवड्यातून दोन वेळा एअर इंडियाची फ्लाईट दिल्लीहून मॉस्कोकडे रवाना होत होती, ही सेवा १ एप्रिल २०२२ पासून अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली आहे. (Air India suspends Russia nonstops no direct beair connectivity tween the two contries now)

१ एप्रिलपासून लागू होणार्‍या एअरलाइनच्या विमा कराराचं नुतनीकरण न झाल्यानं एअर इंडियाच्या विमानांना रशिया आणि युक्रेनमध्ये उतरण्यास आणि उड्डाण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, एअर इंडिया तसेच टाटा-एआयजीसह ५ ते ६ वेगवेगळ्या कंपन्या विमा कराराचं नुतनीकरण झाल्यानंतर आपल्या विमानांसाठी रशियन हवाई क्षेत्र पुन्हा सुरु करु शकतात, असंही काही जाणकारांनी म्हटलं आहे.