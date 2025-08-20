जिल्हा कुस्तीगीर संघटनेच्या सरचिटणीसपदी प्रमोद भगत
जिल्हा कुस्तीगीर संघटनेच्या सरचिटणीसपदी प्रमोद भगत
अलिबाग, ता. २० : वाडगाव येथील सुनील तटकरे कुस्ती प्रशिक्षण केंद्र येथे झालेल्या रायगड जिल्हा कुस्तीगीर संघटनेच्या बैठकीमध्ये बाबासाहेब नाजरे हायस्कूल व जुनिअर कॉलेज, आवासचे माजी मुख्याध्यापक प्रमोद भगत यांची रायगड जिल्हा कुस्तीगीर संघटनेच्या सरचिटणीसपदी एकमताने बिनविरोध निवड करण्यात आली. गेली अनेक वर्षे प्रमोद भगत अलिबाग तालुका कुस्तीगीर संघटनेचे सचिव व रायगड जिल्हा कुस्तीगीर संघटनेचे सहसचिव म्हणून कार्यरत आहेत. लहानपणापासून प्रमोद भगत यांना कुस्ती खेळाची आवड असल्यामुळे शालेय जीवनानंतरही त्यांच्यातील मल्ल शांत बसू शकला नाही. वयोमानानुसार त्यांनी स्वतः कुस्ती खेळणे थांबविले; पण त्यांच्यातला एक आदर्श कुस्ती प्रशिक्षक, उत्कृष्ट वस्ताद जागा झाला. त्यांच्या अथक परिश्रमाने आवासचा कुस्ती संघ आजतागायत टिकून आहे. तरुणांमध्ये ते कुस्ती खेळाविषयी आवड निर्माण करीत आहेत. त्यांना कुस्ती खेळण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. नियमितपणे आपला अमूल्य वेळ खर्च करून कुस्ती खेळाडूंचा सराव घेत आहेत. आजवर त्यांनी मोठमोठ्या कुस्ती स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट राज्यस्तरीय पंच म्हणून चोख कामगिरी बजावली आहे. प्रमोद भगत यांची रायगड जिल्हा कुस्तीगीर संघटनेच्या सरचिटणीसपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.