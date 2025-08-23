परदेश दौऱ्यासाठी खिशाला चाप
पाली, ता. २३ (वार्ताहर)ः राज्यातील २०० शेतकऱ्यांना अभ्यास दौऱ्यासाठी परदेशात पाठवण्यात येणार आहे; पण यासाठी शासनाने दिलेले अनुदान तुटपुंजे असून उर्वरित लाखोंचा बोजा शेतकऱ्यांच्या खिशावर टाकण्यात आल्याने संतापाचे वातावरण आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे २०२५-२६ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत युरोप, इस्राईल, जपान, मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया अशा प्रगत देशांतील शेती तंत्रज्ञान अवगत करून घेण्याचा शासनाचा हेतू आहे. कोणताही एक दौरा शेतकऱ्यांनी निवडायचा आहे; मात्र वैयक्तिक दौऱ्यापेक्षा हा प्रवास स्वस्त असल्याने रायगड जिल्ह्यातून आठ शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाला अर्ज केले आहेत; पण परदेश दौऱ्यातून शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ बसणार असल्याने या दौऱ्याचा ५० टक्के खर्च शासनाने उचलावा. तसेच शेतकऱ्यांचा हिस्सा एक लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादित ठेवावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
योजनेचा मूळ उद्देश
शेतमालाची निर्यात, कृषी मालाचे पणन व बाजारपेठेतील मागणी, कृषी माल प्रक्रियेबरोबर परदेशातील अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर राज्यातील शेतकऱ्यांनी करण्यासाठी साहाय्य करणे, विविध देशांनी विकसित केलेले शेती तंत्रज्ञान व आनुषंगिक बाबी यांची माहिती प्रत्यक्ष चर्चा करून तसेच क्षेत्रीय भेटी, संबंधित संस्थांना भेटी इत्यादींद्वारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता कृषी विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना देशाबाहेर अभ्यास दौरे योजना राबविण्यात येत आहे.
सधन शेतकऱ्यांनाच लाभ
या योजनेंतर्गत युरोप, इस्राईल, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया व मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स या देशांत शेतकऱ्यांचे अभ्यासदौरे करण्याकरिता प्रवासी कंपनीची निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पोर्टलवर १४ जुलै २०२५ रोजी कृषी आयुक्तालयामार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत; पण दौऱ्यांचा लाभ केवळ निवडक सधन शेतकऱ्यांपुरताच मर्यादित राहील, अशी भीती आहे.
दौऱ्यासाठीचा खर्च
देश खर्च शेतकरी हिस्सा
युरोप - ४,१८,९२५ ३,१८,९२५
इस्राईल - ३,५४,३५० २,५४,३५०
जपान - ३,८८,९०१ २,८८,९०१
चीन - २,७१,१५६, १,७१,१५६
दक्षिण कोरिया -२,९८,८३० १,९८,८३०
मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलिपाइन्ससाठी - ३,१३,७३२ २,१३,७३२
कोट
या योजनेत प्रति शेतकरी अनुदान हे फक्त एक लाख रुपये दिले आहे; मात्र प्रत्यक्षात तिप्पट खर्च आहे. परिणामी, शेतकऱ्यावर प्रचंड आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. त्यामुळे लाखोंचा खर्च करून प्रदेश दौरा करण्यापेक्षा शेतीप्रयोजनार्थ रक्कम वापरणे योग्य राहील.
- गणेश भगत, प्रयोगशील शेतकरी, चणेरा, रोहा
